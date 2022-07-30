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Украина. Премьер лига
30 июля 2022, 03:19 |
76
0

Защитник Металлиста перешел в армянский клуб

Артем Белый подписал контракт с клубом «Ван»

30 июля 2022, 03:19 |
76
0
Защитник Металлиста перешел в армянский клуб
Footboom

Защитник харьковского «Металлиста» Артем Белый продолжит карьеру в Армении.

22-летний футболист подписал контракт с клубом «Ван». Соглашение подписано до лета 2023 года.

В УПЛ Белый дебютировал в составе полтавской «Ворсклы» (в основном защитник играл за молодежную команду полтавчан).

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Источник Sport.ua
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