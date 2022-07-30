Защитник Металлиста перешел в армянский клуб

Защитник харьковского «Металлиста» Артем Белый продолжит карьеру в Армении.

22-летний футболист подписал контракт с клубом «Ван». Соглашение подписано до лета 2023 года.

В УПЛ Белый дебютировал в составе полтавской «Ворсклы» (в основном защитник играл за молодежную команду полтавчан).