Украина. Премьер лига30 июля 2022, 03:19 |
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Защитник Металлиста перешел в армянский клуб
Артем Белый подписал контракт с клубом «Ван»
30 июля 2022, 03:19 |
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Защитник харьковского «Металлиста» Артем Белый продолжит карьеру в Армении.
22-летний футболист подписал контракт с клубом «Ван». Соглашение подписано до лета 2023 года.
В УПЛ Белый дебютировал в составе полтавской «Ворсклы» (в основном защитник играл за молодежную команду полтавчан).
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