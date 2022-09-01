ОФИЦИАЛЬНО. Верес попрощался с эстонским легионером

«Верес» официально сообщил о прекращении сотрудничества с эстонским полузащитником Владиславом Крейдой.

Он перешел в «Верес» на правах аренды в январе текущего года. Арендное соглашение было рассчитано до конца 2022 года, но было расторгнуто досрочно.

Из-за полномасштабной войны Украины против россии Крейда так и не провел ни одного официального матча в составе «Вереса». Хавбек возвращается в эстонский клуб «Флора», которому и принадлежат права на него.