Украина. Премьер лига01 сентября 2022, 12:50 | Обновлено 01 сентября 2022, 12:51
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ОФИЦИАЛЬНО. Верес попрощался с эстонским легионером
Владислав Крейда так и не сыграл на украинский клуб
01 сентября 2022, 12:50 | Обновлено 01 сентября 2022, 12:51
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«Верес» официально сообщил о прекращении сотрудничества с эстонским полузащитником Владиславом Крейдой.
Он перешел в «Верес» на правах аренды в январе текущего года. Арендное соглашение было рассчитано до конца 2022 года, но было расторгнуто досрочно.
Из-за полномасштабной войны Украины против россии Крейда так и не провел ни одного официального матча в составе «Вереса». Хавбек возвращается в эстонский клуб «Флора», которому и принадлежат права на него.
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