ОФИЦИАЛЬНО. Безбородько вернулся в Колос

28-летний украинский нападающий Денис Безбородько вернулся в ФК «Колос».

В Ковалевке Денис будет выступать под номером 22.

Соглашение между клубом «Колос» и Денисом Безбородько было заключено этой зимой, после чего он отправился в аренду в венгерский «Дьирмот» (3 матча, без забитых голов).

Последним клубом Дениса была луганская «Заря», за которую он уже успел сыграть 1 матч в новом сезоне УПЛ и забил 2 гола «Ворскле». Форвард выступал на правах аренды в луганской команде, из которой и вернулся в Колос.