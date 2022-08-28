ОФИЦИАЛЬНО. Безбородько вернулся в Колос
Об этом сообщил официальный сайт клуба из Ковалевки
28-летний украинский нападающий Денис Безбородько вернулся в ФК «Колос».
В Ковалевке Денис будет выступать под номером 22.
Соглашение между клубом «Колос» и Денисом Безбородько было заключено этой зимой, после чего он отправился в аренду в венгерский «Дьирмот» (3 матча, без забитых голов).
Последним клубом Дениса была луганская «Заря», за которую он уже успел сыграть 1 матч в новом сезоне УПЛ и забил 2 гола «Ворскле». Форвард выступал на правах аренды в луганской команде, из которой и вернулся в Колос.
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