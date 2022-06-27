ОФИЦИАЛЬНО. Жерсон Родригеш перешел в клуб из Саудовской Аравии

Левый вингер киевского «Динамо» и национальной сборной Люксембурга Жерсон Родригеш перешел в клуб «Аль-Вехда».

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Команда из города Мекка, которая по итогам прошлого сезона сумела выйти в элитный дивизион чемпионата Саудовской Аравии, арендовала 27-летнего игрока до конца сезона 2022/23.

Напомним, прошлый сезон Родригеш завершал в аренде в турецком «Эюпспоре», за который успел провести 3 матча, забить 3 мяча и отдать 1 голевую передачу.