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Украина. Премьер лига
27 июня 2022, 17:17 | Обновлено 27 июня 2022, 17:24
750
0

ОФИЦИАЛЬНО. Жерсон Родригеш перешел в клуб из Саудовской Аравии

«Аль-Вехда» арендовала вингера «Динамо» на сезон

27 июня 2022, 17:17 | Обновлено 27 июня 2022, 17:24
750
0
ОФИЦИАЛЬНО. Жерсон Родригеш перешел в клуб из Саудовской Аравии
ФК Аль-Вехда

Левый вингер киевского «Динамо» и национальной сборной Люксембурга Жерсон Родригеш перешел в клуб «Аль-Вехда».

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Команда из города Мекка, которая по итогам прошлого сезона сумела выйти в элитный дивизион чемпионата Саудовской Аравии, арендовала 27-летнего игрока до конца сезона 2022/23.

Напомним, прошлый сезон Родригеш завершал в аренде в турецком «Эюпспоре», за который успел провести 3 матча, забить 3 мяча и отдать 1 голевую передачу.

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Источник Sport.ua
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