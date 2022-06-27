Украина. Премьер лига27 июня 2022, 17:17 | Обновлено 27 июня 2022, 17:24
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ОФИЦИАЛЬНО. Жерсон Родригеш перешел в клуб из Саудовской Аравии
«Аль-Вехда» арендовала вингера «Динамо» на сезон
27 июня 2022, 17:17 | Обновлено 27 июня 2022, 17:24
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Левый вингер киевского «Динамо» и национальной сборной Люксембурга Жерсон Родригеш перешел в клуб «Аль-Вехда».
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Команда из города Мекка, которая по итогам прошлого сезона сумела выйти в элитный дивизион чемпионата Саудовской Аравии, арендовала 27-летнего игрока до конца сезона 2022/23.
Напомним, прошлый сезон Родригеш завершал в аренде в турецком «Эюпспоре», за который успел провести 3 матча, забить 3 мяча и отдать 1 голевую передачу.
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