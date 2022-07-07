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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отправило молодого хавбека в Колос
Украина. Премьер лига
07 июля 2022, 18:45 |
1159
1

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отправило молодого хавбека в Колос

Евгений Смирный снова будет выступать в «Колосе»

07 июля 2022, 18:45 |
1159
1
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отправило молодого хавбека в Колос
fcdynamo.kiev.ua

«Динамо» Киев на официальном сайте объявило об уходе в аренду полузащитника Евгения Смирного, который будет выступать в составе «Колоса».

Срок аренды рассчитан на 1 год.

23-летний Смирный уже выступал в составе команды в 2019-2021 годах. В течение двух сезонов полузащитник сыграл за «Колос» во всех турнирах 44 матча, в которых забил 7 мячей.

Прошлый сезон Смирный провел также на правах аренды в составе одесского «Черноморца» (11 матчей, 2 гола).

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Источник ФК Динамо Киев
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Комментарии 1
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Rolan Stkomarovskiy
Хороший гравець. Але в ДК не вистачає розуму розкрити його потенціал. Тому власне в Колос. Напишіть мені в фейсбук - допоможу і підкажу, як реалізувати хлопчину.
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