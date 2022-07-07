ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отправило молодого хавбека в Колос

«Динамо» Киев на официальном сайте объявило об уходе в аренду полузащитника Евгения Смирного, который будет выступать в составе «Колоса».

Срок аренды рассчитан на 1 год.

23-летний Смирный уже выступал в составе команды в 2019-2021 годах. В течение двух сезонов полузащитник сыграл за «Колос» во всех турнирах 44 матча, в которых забил 7 мячей.

Прошлый сезон Смирный провел также на правах аренды в составе одесского «Черноморца» (11 матчей, 2 гола).