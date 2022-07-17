ОФИЦИАЛЬНО. Форвард Ворсклы Рангел перешел в Ригу

27-летний центрфорвард «Ворсклы» Лукас Рангел стал игроком «Риги», сообщает официальный сайт латвийского клуба.

Подробности трансфера, равно как и условия контракта Рангела с «Ригой», не раскрываются.

Лукас Рангел перешел в «Ворсклу» летом минувшего года из финского КуПСа. В марте на правах краткосрочной аренды перебрался в азербайджанский «Сабах».

В минувшем месяце «Рига» подписала другого легионера из УПЛ – защитника «Черноморца» Дугласа Бергквиста.