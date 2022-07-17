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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Форвард Ворсклы Рангел перешел в Ригу
Украина. Премьер лига
17 июля 2022, 21:12 |
574
0

ОФИЦИАЛЬНО. Форвард Ворсклы Рангел перешел в Ригу

Бразилец продолжит карьеру в Латвии

17 июля 2022, 21:12 |
574
0
ОФИЦИАЛЬНО. Форвард Ворсклы Рангел перешел в Ригу
ФК Рига. Лукас Рангел

27-летний центрфорвард «Ворсклы» Лукас Рангел стал игроком «Риги», сообщает официальный сайт латвийского клуба.

Подробности трансфера, равно как и условия контракта Рангела с «Ригой», не раскрываются.

Лукас Рангел перешел в «Ворсклу» летом минувшего года из финского КуПСа. В марте на правах краткосрочной аренды перебрался в азербайджанский «Сабах».

В минувшем месяце «Рига» подписала другого легионера из УПЛ – защитника «Черноморца» Дугласа Бергквиста.

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Источник ФК Рига
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