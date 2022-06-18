Украина. Премьер лига18 июня 2022, 21:52 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Рига подписала центрбека Черноморца
Дуглас Бергквист не успел провести ни одного официального матча за «моряков»
18 июня 2022, 21:52 |
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Латвийская «Рига» объявила о подписании 29-летнего центрального защитника «Черноморца» Дугласа Бергквиста.
Подробности сделки не афишируются, но, по данным Transfermarkt, речь идет о полноценном трансфере.
Дуглас Бергквист перешел в «Черноморец» из «Кальмара» в январе на правах свободного агента, но из-за российско-украинской войны так и не провел ни одного официального матча за «моряков».
В конце марта Берквист на правах краткосрочной аренды вернулся в «Кальмар», успев сыграть 9 поединков в чемпионате Швеции.
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