ОФИЦИАЛЬНО. Рига подписала центрбека Черноморца

Латвийская «Рига» объявила о подписании 29-летнего центрального защитника «Черноморца» Дугласа Бергквиста.

Подробности сделки не афишируются, но, по данным Transfermarkt, речь идет о полноценном трансфере.

Дуглас Бергквист перешел в «Черноморец» из «Кальмара» в январе на правах свободного агента, но из-за российско-украинской войны так и не провел ни одного официального матча за «моряков».

В конце марта Берквист на правах краткосрочной аренды вернулся в «Кальмар», успев сыграть 9 поединков в чемпионате Швеции.