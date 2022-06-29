Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кривбасс представил трех новичков
Украина. Премьер лига
29 июня 2022, 10:52 | Обновлено 29 июня 2022, 10:56
692
0

Кривбасс представил трех новичков

Криворожский клуб продолжает комплектацию команды перед новым сезоном

29 июня 2022, 10:52 | Обновлено 29 июня 2022, 10:56
692
0
Кривбасс представил трех новичков
ФК Кривбасс

Криворожский ФК «Кривбасс» представил сразу троих новых футболистов.

Отныне игроки ФК «Кривбасс» – 24-летний защитник Тимур Стецьков и полузащитники: 20-летний Тимур Кораблин и 25-летний Андрей Понедельник.

Понедельник в последнем сезоне-2021/2022 в «Горняке-Спорт» (Первая лига) сыграл 19 матчей, забил 2 гола.

Стецьков в прошлом сезоне УПЛ сыграл 3 матча за «Александрию», провел на поле 29 минут.

Кораблин проходил зимние сборы с «Кривбассом», ранее защищал цвета запорожского «Металлурга» U-19.

По теме:
Источник: Шахтер хочет подписать Марьяна Шведа
Педриньо прошел медосмотр для перехода в Атлетико Минейро
Габриэл Жезус успешно прошел медосмотр в Арсенале
Кривбасс Кривой Рог трансферы трансферы УПЛ Андрей Понедельник Тимур Стецьков Тимур Кораблин
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Кривбасс
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Патрик ван Леувен в Заре: выбор интересный, хотя и отдает лоббизмом
Футбол | 29 июня 2022, 05:35 1
Патрик ван Леувен в Заре: выбор интересный, хотя и отдает лоббизмом
Патрик ван Леувен в Заре: выбор интересный, хотя и отдает лоббизмом

Колумнист Sport.ua – о новоиспеченном коуче луганской команды

Цитаишвили может уйти в аренду в клуб, ставший чемпионом Польши
Футбол | 29 июня 2022, 06:35 0
Цитаишвили может уйти в аренду в клуб, ставший чемпионом Польши
Цитаишвили может уйти в аренду в клуб, ставший чемпионом Польши

Клубы договариваются об аренда футболиста «Динамо» на один сезон

ВИДЕО. Перехват разговоров пилотов рф во время ракетной атаки по Украине
Война | 28.06.2022, 21:15
ВИДЕО. Перехват разговоров пилотов рф во время ракетной атаки по Украине
ВИДЕО. Перехват разговоров пилотов рф во время ракетной атаки по Украине
Юношеский Евро-2022 (U-19): расписание, прогнозы и результаты
Футбол | 28.06.2022, 11:50
Юношеский Евро-2022 (U-19): расписание, прогнозы и результаты
Юношеский Евро-2022 (U-19): расписание, прогнозы и результаты
ПАЛКИН: «Мы думали, что достигли дна. Но теперь опустились еще глубже»
Футбол | 28.06.2022, 22:20
ПАЛКИН: «Мы думали, что достигли дна. Но теперь опустились еще глубже»
ПАЛКИН: «Мы думали, что достигли дна. Но теперь опустились еще глубже»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Столп обороны, или Нужно ли Суркису продавать Илью Забарного
Столп обороны, или Нужно ли Суркису продавать Илью Забарного
27.06.2022, 15:08 7
Футбол
ФОТО. Стадион в Кременчуге пострадал от ракетной атаки рашистов
ФОТО. Стадион в Кременчуге пострадал от ракетной атаки рашистов
28.06.2022, 04:55
Футбол
Новый претендент. Топ-клуб из АПЛ включился в борьбу за Зинченко
Новый претендент. Топ-клуб из АПЛ включился в борьбу за Зинченко
28.06.2022, 14:40 3
Футбол
Россияне попали ракетами в торговый центр в Кременчуге
Россияне попали ракетами в торговый центр в Кременчуге
27.06.2022, 17:31 11
Война
Цуренко впервые за четыре года вышла во второй круг Уимблдона
Цуренко впервые за четыре года вышла во второй круг Уимблдона
27.06.2022, 15:48 10
Теннис
Рашисты обстреляли Днепр. Четыре ракеты удалось сбить
Рашисты обстреляли Днепр. Четыре ракеты удалось сбить
28.06.2022, 19:33
Война
Первая потеря. Ястремская проиграла в стартовом матче на Уимблдоне
Первая потеря. Ястремская проиграла в стартовом матче на Уимблдоне
28.06.2022, 18:09 16
Теннис
Источник: Йовичевич вместе со штабом покинул Днепр-1
Источник: Йовичевич вместе со штабом покинул Днепр-1
28.06.2022, 00:04
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем