Кривбасс представил трех новичков
Криворожский клуб продолжает комплектацию команды перед новым сезоном
Криворожский ФК «Кривбасс» представил сразу троих новых футболистов.
Отныне игроки ФК «Кривбасс» – 24-летний защитник Тимур Стецьков и полузащитники: 20-летний Тимур Кораблин и 25-летний Андрей Понедельник.
Понедельник в последнем сезоне-2021/2022 в «Горняке-Спорт» (Первая лига) сыграл 19 матчей, забил 2 гола.
Стецьков в прошлом сезоне УПЛ сыграл 3 матча за «Александрию», провел на поле 29 минут.
Кораблин проходил зимние сборы с «Кривбассом», ранее защищал цвета запорожского «Металлурга» U-19.
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