ОФИЦИАЛЬНО. Исмаили стал защитником клуба Лилль. Он будет играть у Фонсеки
Несколько дней назад бразильский защитник официально покинул «Шахтер»
Бразильский защитник Исмаили продолжит карьеру в клубе «Лилль», который играет в французской Лиге 1.
Несколько дней назад левый защитник официально покинул «Шахтер» после окончания контракта с донецким клубом.
Договор Исмаили с французским клубом будет действовать по системе 1+1 год. Футболист, который перешел на правах свободного агента, выбрал себе знакомый номер 31.
Бразилец отлично знаком новому главному тренеру команды Паулу Фонсеке, с которым футболист вместе работал в «Шахтере».
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