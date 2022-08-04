ОФИЦИАЛЬНО. Исмаили стал защитником клуба Лилль. Он будет играть у Фонсеки

Бразильский защитник Исмаили продолжит карьеру в клубе «Лилль», который играет в французской Лиге 1.

Несколько дней назад левый защитник официально покинул «Шахтер» после окончания контракта с донецким клубом.

Договор Исмаили с французским клубом будет действовать по системе 1+1 год. Футболист, который перешел на правах свободного агента, выбрал себе знакомый номер 31.

Бразилец отлично знаком новому главному тренеру команды Паулу Фонсеке, с которым футболист вместе работал в «Шахтере».