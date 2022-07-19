ОФИЦИАЛЬНО. Аусси покинул Верес
21-летний защитник не сыграл из-за войны ни одного матча за ровенский клуб
Ровенский «Верес» объявил о расставании с защитником Аланом Аусси, права на которого принадлежат киевскому «Динамо».
21-летний футболист не смог сыграть ни одного поединка за ровненский клуб из-за военного вторжения московии в Украину.
Впоследствии «Боруссия Д» приняла защитника на время войны и предоставила ему возможность тренироваться на своей базе. Аусси сыграл за дортмундцев в благотворительном матче против «Динамо».
Ранее сообщалось, что Аусси близок к подписанию контракта с «Пюником».
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