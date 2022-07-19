ОФИЦИАЛЬНО. Аусси покинул Верес

Ровенский «Верес» объявил о расставании с защитником Аланом Аусси, права на которого принадлежат киевскому «Динамо».

21-летний футболист не смог сыграть ни одного поединка за ровненский клуб из-за военного вторжения московии в Украину.

Впоследствии «Боруссия Д» приняла защитника на время войны и предоставила ему возможность тренироваться на своей базе. Аусси сыграл за дортмундцев в благотворительном матче против «Динамо».

Ранее сообщалось, что Аусси близок к подписанию контракта с «Пюником».