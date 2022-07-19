Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Аусси покинул Верес
Украина. Премьер лига
19 июля 2022, 19:11 | Обновлено 19 июля 2022, 19:27
476
1

ОФИЦИАЛЬНО. Аусси покинул Верес

21-летний защитник не сыграл из-за войны ни одного матча за ровенский клуб

19 июля 2022, 19:11 | Обновлено 19 июля 2022, 19:27
476
1
ОФИЦИАЛЬНО. Аусси покинул Верес
ФК Верес. Алан Аусси

Ровенский «Верес» объявил о расставании с защитником Аланом Аусси, права на которого принадлежат киевскому «Динамо».

21-летний футболист не смог сыграть ни одного поединка за ровненский клуб из-за военного вторжения московии в Украину.

Впоследствии «Боруссия Д» приняла защитника на время войны и предоставила ему возможность тренироваться на своей базе. Аусси сыграл за дортмундцев в благотворительном матче против «Динамо».

Ранее сообщалось, что Аусси близок к подписанию контракта с «Пюником».

По теме:
Верес проведет спарринг с Карпатами во Львове
ОФИЦИАЛЬНО. Бавария подписала Де Лигта
ВИДЕО. Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «Очень счастлив присоединиться к Барселоне»
Верес Ровно Алан Аусси трансферы трансферы УПЛ
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Не было 20 клубов, которые хотели меня подписать»
Футбол | 19 июля 2022, 09:45 3
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Не было 20 клубов, которые хотели меня подписать»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Не было 20 клубов, которые хотели меня подписать»

Лидер сборной Украины рассказал о переезде в ОАЭ

Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
Футбол | 19 июля 2022, 01:10 2
Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты

Турнир проходит в Англии с 6 по 31 июля

Юрий БЕРЕЗА: «Йовичевич – это предатель. Видимо, фактором стал Срна»
Футбол | 18.07.2022, 23:39
Юрий БЕРЕЗА: «Йовичевич – это предатель. Видимо, фактором стал Срна»
Юрий БЕРЕЗА: «Йовичевич – это предатель. Видимо, фактором стал Срна»
Легенда Арсенала: «Зинченко - фантастическое усиление для команды»
Футбол | 19.07.2022, 10:45
Легенда Арсенала: «Зинченко - фантастическое усиление для команды»
Легенда Арсенала: «Зинченко - фантастическое усиление для команды»
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Динамо – Фенербахче
Футбол | 19.07.2022, 16:50
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Динамо – Фенербахче
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Динамо – Фенербахче
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
VK-Sport
Він уже в запасі сидить за Пюник проти Дюделанжу. 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стала известна заявка Динамо на матчи с Фенербахче
Стала известна заявка Динамо на матчи с Фенербахче
17.07.2022, 17:25 11
Футбол
Бех-Романчук заняла лишь 11-е место. Рохас исполнила феноменальный тройной
Бех-Романчук заняла лишь 11-е место. Рохас исполнила феноменальный тройной
19.07.2022, 06:59 3
Другие виды
Динамо узнало потенциального соперника. Жеребьевка Q3 Лиги чемпионов
Динамо узнало потенциального соперника. Жеребьевка Q3 Лиги чемпионов
18.07.2022, 13:17 10
Футбол
Первая ракетка россии совершила каминг-аут
Первая ракетка россии совершила каминг-аут
18.07.2022, 19:50 11
Теннис
УПЛ запланировала тендер на показ матчей. Есть три претендента
УПЛ запланировала тендер на показ матчей. Есть три претендента
18.07.2022, 14:50 1
Футбол
«Усик в невероятной форме, у Джошуа проблемы». Украинец работает в лагере
«Усик в невероятной форме, у Джошуа проблемы». Украинец работает в лагере
19.07.2022, 09:10 3
Бокс
КОНОПЛЯНКА: «Я плакал! Коломойский меня не отпустил в Ливерпуль за €25 млн»
КОНОПЛЯНКА: «Я плакал! Коломойский меня не отпустил в Ливерпуль за €25 млн»
19.07.2022, 06:35 13
Футбол
Марина БЕХ-РОМАНЧУК: «Все получилось, что хотела»
Марина БЕХ-РОМАНЧУК: «Все получилось, что хотела»
17.07.2022, 16:29
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем