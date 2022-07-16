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Украина. Премьер лига
16 июля 2022, 11:11 |
526
0

Защитник Динамо близок к подписанию контракта с Пюником

Алан Аусси весной тренировался вместе с дортмундской «Боруссией»

16 июля 2022, 11:11 |
526
0
Защитник Динамо близок к подписанию контракта с Пюником
Динамомания. Алан Аусси

Защитник киевского «Динамо» Алан Аусси близок к подписанию контракта с армянским «Пюником».

21-летний Аусси перешел в «Динамо» в 2018 году. Находясь в составе дубля киевлян, защитник отправлялся в аренду в «Слован» и «Торпедо-БелАЗ».

В январе 2022 года Аусси перешел на правах аренды в «Верес». Однако не смог сыграть ни одного поединка за ровненский клуб из-за вторжения россиян.

Впоследствии «Боруссия Д» приняла защитника на время войны и предоставила ему возможность тренироваться на своей базе. Аусси сыграл за дортмундцев в благотворительном матче против «Динамо».

«Пюник» возглавляет экс-тренер каменской «Стали» и ФК «Львов» Егише Меликян. За армянскую команду выступают два украинца – защитники Сергей Вакуленко и Антон Братков.

Старт нового сезона в украинской Премьер-лиге запланирован на 23 августа.

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Алан Аусси Боруссия Дортмунд Динамо Киев Пюник трансферы трансферы УПЛ
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Источник Sportarena
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