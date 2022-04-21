Воспитанник Динамо сыграет за Боруссию в матче против команды Луческу

Защитник Алан Аусси сыграет за «Боруссию» Дортмунд в благотворительном матче против киевского «Динамо».
Отметим, что немецкий клуб принял центрбека у себя после эвакуации игрока из Украины. Он поддерживает форму с командой U-23.
«Для меня это особенный момент, и я с нетерпением жду этой игры», – сказал футболист.
Аусси присоединился к «Динамо» в 2018 году, до этого играл в академии «Шахтера».
Встреча состоится 26 апреля в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк».
Источник — Ruhr Nachrichten
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