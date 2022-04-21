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Воспитанник Динамо сыграет за Боруссию в матче против команды Луческу

Алан Аусси выйдет на поле в составе киевского клуба

  • 21.04.2022 21:28
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Воспитанник Динамо сыграет за Боруссию в матче против команды Луческу
© Hoffmann. Алан Аусси

Защитник Алан Аусси сыграет за «Боруссию» Дортмунд в благотворительном матче против киевского «Динамо».
 
Отметим, что немецкий клуб принял центрбека у себя после эвакуации игрока из Украины. Он поддерживает форму с командой U-23.

«Для меня это особенный момент, и я с нетерпением жду этой игры», – сказал футболист.
 
Аусси присоединился к «Динамо» в 2018 году, до этого играл в академии «Шахтера».
 
Встреча состоится 26 апреля в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк».

Источник — Ruhr Nachrichten

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