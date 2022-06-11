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  4. Рух покинул второй лучший бомбардир в истории клуба
Украина. Премьер лига
11 июня 2022, 21:40 |
460
0

Рух покинул второй лучший бомбардир в истории клуба

Даниил Кондраков покинул команду

11 июня 2022, 21:40 |
460
0
Рух покинул второй лучший бомбардир в истории клуба
fcrukh.com

Клуб УПЛ «Рух» объявил об уходе из команды форварда Даниила Кондракова, который стал свободным агентом.

Игрок провел в команде три года. Кондраков в 73-х матчах забил 24 гола.

Это второй лучший результат в истории «Руха».

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Источник ФК Рух Львов
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