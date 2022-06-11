Украина. Премьер лига11 июня 2022, 21:40 |
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Рух покинул второй лучший бомбардир в истории клуба
Даниил Кондраков покинул команду
11 июня 2022, 21:40 |
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Клуб УПЛ «Рух» объявил об уходе из команды форварда Даниила Кондракова, который стал свободным агентом.
Игрок провел в команде три года. Кондраков в 73-х матчах забил 24 гола.
Это второй лучший результат в истории «Руха».
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