ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал опытного голкипера, игравшего за Марсель
Вратарем черно-синей команды из Одессы стал 34-летний Дмитрий Непогодов
Футбольный клуб «Черноморец» завершил комплектацию вратарского звена. Голкипером «черно-синих» стал опытный 34-летний Дмитрий Непогодов.
Свою персональную карьеру Дмитрий начал в «Марселе», где был дублером чемпиона мира и вице-чемпиона Европы Стива Манданда.
Получив опыт во Франции, Непогодов переехал в Украину. На родине Дмитрий защищал ворота донецкого «Металлурга» и полтавской «Ворсклы».
С 2017 года Дмитрий Непогодов выступал за клубы из Казахстана: «Тобол», «Астана», «Ордабасы». Получил футбольное гражданство этой страны.
В течение двух лет новичок «моряков» защищал ворота сборной Казахстана (11 матчей). В ее составе участвовал в отборочных матчах чемпионата Европы.
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