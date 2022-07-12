Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал опытного голкипера, игравшего за Марсель
Украина. Премьер лига
12 июля 2022, 22:55 | Обновлено 12 июля 2022, 23:14
666
0

ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал опытного голкипера, игравшего за Марсель

Вратарем черно-синей команды из Одессы стал 34-летний Дмитрий Непогодов

12 июля 2022, 22:55 | Обновлено 12 июля 2022, 23:14
666
0
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал опытного голкипера, игравшего за Марсель
ФК Черноморец. Дмитрий Непогодов

Футбольный клуб «Черноморец» завершил комплектацию вратарского звена. Голкипером «черно-синих» стал опытный 34-летний Дмитрий Непогодов.

Свою персональную карьеру Дмитрий начал в «Марселе», где был дублером чемпиона мира и вице-чемпиона Европы Стива Манданда.

Получив опыт во Франции, Непогодов переехал в Украину. На родине Дмитрий защищал ворота донецкого «Металлурга» и полтавской «Ворсклы».

С 2017 года Дмитрий Непогодов выступал за клубы из Казахстана: «Тобол», «Астана», «Ордабасы». Получил футбольное гражданство этой страны.

В течение двух лет новичок «моряков» защищал ворота сборной Казахстана (11 матчей). В ее составе участвовал в отборочных матчах чемпионата Европы.

По теме:
Облом для Днепра-1. Риаскос перешел из Металлиста в Аль-Халидж
ОФИЦИАЛЬНО. Крузейро подписал защитника Шахтера
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-капитан Милана перешел в Лацио
Дмитрий Непогодов Черноморец Одесса Марсель трансферы трансферы УПЛ Тобол
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Черноморец
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр ФИЛИППОВ: «УПЛ? Был бы готов вернуться только в Десну»
Футбол | 12 июля 2022, 17:44 2
Александр ФИЛИППОВ: «УПЛ? Был бы готов вернуться только в Десну»
Александр ФИЛИППОВ: «УПЛ? Был бы готов вернуться только в Десну»

Форвард «Риги» - о своем будущем

Футболы – все. Появилось новое заявление медиагруппы Ахметова
Футбол | 12 июля 2022, 15:49 15
Футболы – все. Появилось новое заявление медиагруппы Ахметова
Футболы – все. Появилось новое заявление медиагруппы Ахметова

Медиа Группа Украина прекращает выпуск любых собственных проектов и производство контента

Ярмоленко в Динамо: зов крови
Футбол | 12.07.2022, 10:27
Ярмоленко в Динамо: зов крови
Ярмоленко в Динамо: зов крови
ВИДЕО. Вы хотите, чтобы меня уволили? Как Денисов познакомился с Януковичем
Футбол | 12.07.2022, 07:19
ВИДЕО. Вы хотите, чтобы меня уволили? Как Денисов познакомился с Януковичем
ВИДЕО. Вы хотите, чтобы меня уволили? Как Денисов познакомился с Януковичем
ВИДЕО. Юрген КЛОПП – о прошлом сезоне, финале ЛЧ и фанатах Ливерпуля
Футбол | 12.07.2022, 18:59
ВИДЕО. Юрген КЛОПП – о прошлом сезоне, финале ЛЧ и фанатах Ливерпуля
ВИДЕО. Юрген КЛОПП – о прошлом сезоне, финале ЛЧ и фанатах Ливерпуля
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Рейтинг ATP. Джокович после победы на Уимблдоне опустился на седьмое место
Рейтинг ATP. Джокович после победы на Уимблдоне опустился на седьмое место
11.07.2022, 09:00 3
Теннис
Мешок баксов. Днепр-1 заплатит Металлисту за переход Кучера большую сумму
Мешок баксов. Днепр-1 заплатит Металлисту за переход Кучера большую сумму
10.07.2022, 21:32 11
Футбол
НИКИТИН: «Одессит Петренко – предатель. Он поехал развлекать агрессора»
НИКИТИН: «Одессит Петренко – предатель. Он поехал развлекать агрессора»
10.07.2022, 18:23 5
Зимние виды
ВИДЕО. Малиновский забил два гола в первом контрольном матче Аталанты
ВИДЕО. Малиновский забил два гола в первом контрольном матче Аталанты
11.07.2022, 08:20 1
Футбол
Снова камбэк. Джокович в седьмой раз выиграл Уимблдон
Снова камбэк. Джокович в седьмой раз выиграл Уимблдон
10.07.2022, 19:11 2
Теннис
Что будет с Футболами? Ахметов уходит из медийного бизнеса
Что будет с Футболами? Ахметов уходит из медийного бизнеса
11.07.2022, 17:39 24
Футбол
Генштаб: «ВСУ отогнали россиян обратно на Славянском направлении»
Генштаб: «ВСУ отогнали россиян обратно на Славянском направлении»
12.07.2022, 07:39
Война
Бессрочный контракт. Суркис предложил Ярмоленко очень интересные условия
Бессрочный контракт. Суркис предложил Ярмоленко очень интересные условия
11.07.2022, 20:45 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем