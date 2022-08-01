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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Минай подписал 20-летнего нападающего
Украина. Премьер лига
01 августа 2022, 12:23 |
199
0

ОФИЦИАЛЬНО. Минай подписал 20-летнего нападающего

Даниил Колесник поставил подпись под двухлетним контрактом

01 августа 2022, 12:23 |
199
0
ОФИЦИАЛЬНО. Минай подписал 20-летнего нападающего
ФК Минай. Даниил Колесник

Футбольный клуб «Минай» сообщил о подписании контракта с нападающим Даниилом Колесником.

Трудовое соглашение рассчитано на два года. В «Минае» 20-летний форвард будет выступать под 97 номером.

Предыдущим клубом Колесника стал «ВПК-Агро». Также Даниил выступал за дублирующий состав «Колоса», молодежные команды столичного «Арсенала» и «Ворсклы». В Первой лиге нападающий провел 13 матчей и еще три в Кубке Украины.

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Источник ФК Минай
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