ОФИЦИАЛЬНО. Минай подписал 20-летнего нападающего

Футбольный клуб «Минай» сообщил о подписании контракта с нападающим Даниилом Колесником.

Трудовое соглашение рассчитано на два года. В «Минае» 20-летний форвард будет выступать под 97 номером.

Предыдущим клубом Колесника стал «ВПК-Агро». Также Даниил выступал за дублирующий состав «Колоса», молодежные команды столичного «Арсенала» и «Ворсклы». В Первой лиге нападающий провел 13 матчей и еще три в Кубке Украины.