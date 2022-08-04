Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Защитник Черноморца перешел в клуб Максима Шацких
Украина. Премьер лига
04 августа 2022, 08:54 | Обновлено 04 августа 2022, 09:29
587
0

ОФИЦИАЛЬНО. Защитник Черноморца перешел в клуб Максима Шацких

Илия Мартинович подписал контракт с «Пахтакором»

04 августа 2022, 08:54 | Обновлено 04 августа 2022, 09:29
587
0
ОФИЦИАЛЬНО. Защитник Черноморца перешел в клуб Максима Шацких
ФК Пахтакор. Илия Мартинович

Защитник одесского «Черноморца» и национальной сборной Черногории Илия Мартинович продолжит карьеру в Узбекистане.

28-летний футболист подписал контракт с самым титулованным клубом страны «Пахтакором». Соглашение рассчитано до конца 2023 года.

К «Пахтакору», главным тренером которого является бывший форвард киевского «Динамо» Максим Шацких, Мартинович присоединился на правах свободного агента.

Напомним, «Черноморец» подписал Мартиновича в январе нынешнего года. Черногорский защитник так и не дебютировал за «моряков» в официальных матчах из-за полномасштабного военного вторжения московской орды.

По теме:
Защитник Металлиста перешел в Шапекоэнсе
Пополнение в венгерском легионе. Дебрецен подписал воспитанника Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Каспер Шмейхель – игрок Ниццы
Черноморец Одесса Илия Мартинович Пахтакор Максим Шацких трансферы трансферы УПЛ
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Пахтакор
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Денис Беринчик вернулся к тренировкам
Бокс | 04 августа 2022, 03:25 0
Денис Беринчик вернулся к тренировкам
Денис Беринчик вернулся к тренировкам

34-летний боксер приступил к подготовке к следующему бою

Брайтон опроверг переход Кукурельи в Челси
Футбол | 04 августа 2022, 02:46 0
Брайтон опроверг переход Кукурельи в Челси
Брайтон опроверг переход Кукурельи в Челси

Похоже, нас ожидает очередная трансферная сага

Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Динамо – Штурм
Футбол | 03.08.2022, 10:00
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Динамо – Штурм
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Динамо – Штурм
Минимальный шаг к цели. Динамо обыграло Штурм в первом матче
Футбол | 03.08.2022, 22:51
Минимальный шаг к цели. Динамо обыграло Штурм в первом матче
Минимальный шаг к цели. Динамо обыграло Штурм в первом матче
Европейские желторотики. Что представляет собой Штурм – соперник Динамо
Футбол | 03.08.2022, 10:18
Европейские желторотики. Что представляет собой Штурм – соперник Динамо
Европейские желторотики. Что представляет собой Штурм – соперник Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Будет обмен. Известны детали перехода Кабаева в Динамо
Будет обмен. Известны детали перехода Кабаева в Динамо
02.08.2022, 09:54 3
Футбол
Кабаева допрыгалась. США ввели санкции против тайной жены путина
Кабаева допрыгалась. США ввели санкции против тайной жены путина
03.08.2022, 04:59 4
Война
В 43 года скончался один из легендарных футболистов в истории Латвии
В 43 года скончался один из легендарных футболистов в истории Латвии
03.08.2022, 20:37
Футбол
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
03.08.2022, 02:50 2
MMA
Определен соперник Днепра-1. Жеребьевка Q4 Лиги Европы
Определен соперник Днепра-1. Жеребьевка Q4 Лиги Европы
02.08.2022, 14:20 8
Футбол
Стало известно, сколько заработает Усик за второй бой с Джошуа
Стало известно, сколько заработает Усик за второй бой с Джошуа
03.08.2022, 03:58 3
Бокс
Динамо – Штурм – 1:0. Видео гола Караваева и обзор матча
Динамо – Штурм – 1:0. Видео гола Караваева и обзор матча
03.08.2022, 23:10 1
Футбол
СЕНЧЕНКО: «Второй бой между Усиком и Джошуа не продлится все 12 раундов»
СЕНЧЕНКО: «Второй бой между Усиком и Джошуа не продлится все 12 раундов»
02.08.2022, 11:44
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем