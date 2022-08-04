ОФИЦИАЛЬНО. Защитник Черноморца перешел в клуб Максима Шацких

Защитник одесского «Черноморца» и национальной сборной Черногории Илия Мартинович продолжит карьеру в Узбекистане.

28-летний футболист подписал контракт с самым титулованным клубом страны «Пахтакором». Соглашение рассчитано до конца 2023 года.

К «Пахтакору», главным тренером которого является бывший форвард киевского «Динамо» Максим Шацких, Мартинович присоединился на правах свободного агента.

Напомним, «Черноморец» подписал Мартиновича в январе нынешнего года. Черногорский защитник так и не дебютировал за «моряков» в официальных матчах из-за полномасштабного военного вторжения московской орды.