ОФИЦИАЛЬНО. Защитник Черноморца перешел в клуб Максима Шацких
Илия Мартинович подписал контракт с «Пахтакором»
Защитник одесского «Черноморца» и национальной сборной Черногории Илия Мартинович продолжит карьеру в Узбекистане.
28-летний футболист подписал контракт с самым титулованным клубом страны «Пахтакором». Соглашение рассчитано до конца 2023 года.
К «Пахтакору», главным тренером которого является бывший форвард киевского «Динамо» Максим Шацких, Мартинович присоединился на правах свободного агента.
Напомним, «Черноморец» подписал Мартиновича в январе нынешнего года. Черногорский защитник так и не дебютировал за «моряков» в официальных матчах из-за полномасштабного военного вторжения московской орды.
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