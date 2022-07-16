ОФИЦИАЛЬНО. Шацких возглавил Пахтакор

Футбольный клуб «Пахтакор» назначил главным тренером известного футболиста Максима Шацких, хорошо известного в Украине по выступлениям в составе «Динамо» и по работе в тренерском штабе «бело-синих» во времена Александра Хацкевича.

Шацких ранее работал в «Пахтакоре» на должности спортивного директора. Его контракт с клубом рассчитан на три года.

Последним местом тренерской работы Шацких был российский «Ротор», где Максим входил в тренерский штаб Хацкевича, но покинул клуб вместе с белорусом в марте 2021 года.