Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Шацких возглавил Пахтакор
Другие новости
16 июля 2022, 11:47 | Обновлено 16 июля 2022, 12:02
872
0

ОФИЦИАЛЬНО. Шацких возглавил Пахтакор

Бывший форвард «Динамо» возглавил самый титулованный клуб Узбекистана

16 июля 2022, 11:47 | Обновлено 16 июля 2022, 12:02
872
0
ОФИЦИАЛЬНО. Шацких возглавил Пахтакор
ФК Пахтакор. Максим Шацких

Футбольный клуб «Пахтакор» назначил главным тренером известного футболиста Максима Шацких, хорошо известного в Украине по выступлениям в составе «Динамо» и по работе в тренерском штабе «бело-синих» во времена Александра Хацкевича.

Шацких ранее работал в «Пахтакоре» на должности спортивного директора. Его контракт с клубом рассчитан на три года.

Последним местом тренерской работы Шацких был российский «Ротор», где Максим входил в тренерский штаб Хацкевича, но покинул клуб вместе с белорусом в марте 2021 года.

По теме:
Защитник Динамо близок к подписанию контракта с Пюником
Динамо U-19 – Арсенал U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Антверпен – Динамо – 2:1. Феноменальный штрафной. Видео голов и обзор матча
Динамо Киев Пахтакор Максим Шацких
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Пахтакор
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер огласил, где проведет домашние матчи Лиги чемпионов
Футбол | 15 июля 2022, 12:40 2
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер огласил, где проведет домашние матчи Лиги чемпионов
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер огласил, где проведет домашние матчи Лиги чемпионов

«Горняки» будут принимать соперников в Варшаве

Стало известно, сколько Шахтер заплатил Колосу за Тотовицкого
Футбол | 15 июля 2022, 15:30 1
Стало известно, сколько Шахтер заплатил Колосу за Тотовицкого
Стало известно, сколько Шахтер заплатил Колосу за Тотовицкого

По данным Transfermarkt, клуб из Ковалевки заработал 700 тысяч евро

Юрий БЕРЕЗА – об Игоре Йовичевиче: «П*д*р»
Футбол | 15.07.2022, 16:32
Юрий БЕРЕЗА – об Игоре Йовичевиче: «П*д*р»
Юрий БЕРЕЗА – об Игоре Йовичевиче: «П*д*р»
Динамо уступило в Бельгии, Шахтер выбрал стадион, Зинченко поедет в Лондон
Футбол | 16.07.2022, 07:45
Динамо уступило в Бельгии, Шахтер выбрал стадион, Зинченко поедет в Лондон
Динамо уступило в Бельгии, Шахтер выбрал стадион, Зинченко поедет в Лондон
3 тонни палива передано для українців за підтримки Favbet Foundation
Другие виды | 16.07.2022, 09:24
3 тонни палива передано для українців за підтримки Favbet Foundation
3 тонни палива передано для українців за підтримки Favbet Foundation
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ребров впервые прокомментировал переход Ярмоленко в Аль-Айн
Ребров впервые прокомментировал переход Ярмоленко в Аль-Айн
15.07.2022, 21:11 8
Футбол
ВИДЕО. В Днепре и Кременчуге зафиксированы прилеты ракет, трое погибших
ВИДЕО. В Днепре и Кременчуге зафиксированы прилеты ракет, трое погибших
15.07.2022, 22:49
Война
Залужный ответил на спекуляции по поводу контрабанды западного оружия
Залужный ответил на спекуляции по поводу контрабанды западного оружия
14.07.2022, 18:11 1
Война
ОФИЦИАЛЬНО. Егор Ярмолюк подписал контракт с клубом АПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Егор Ярмолюк подписал контракт с клубом АПЛ
14.07.2022, 19:07 13
Футбол
Антверпен – Динамо – 2:1. Феноменальный штрафной. Видео голов и обзор матча
Антверпен – Динамо – 2:1. Феноменальный штрафной. Видео голов и обзор матча
15.07.2022, 23:59
Футбол
Владислав ВАЩУК: «До сих пор не могу поверить, что Баланчука больше нет»
Владислав ВАЩУК: «До сих пор не могу поверить, что Баланчука больше нет»
15.07.2022, 03:30 1
Футбол
ВИДЕО. Ракетный удар рашистов по Виннице: десятки погибших и раненых
ВИДЕО. Ракетный удар рашистов по Виннице: десятки погибших и раненых
14.07.2022, 14:00 1
Война
Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
16.07.2022, 08:00 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем