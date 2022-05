Ференцварош нацелен приобрести вингера Динамо

Грузинский вингер «Динамо» Георгий Цитаишвили может продолжить карьеру в чемпионате Венгрии.

Интерес к вингеру проявляет 33-кратный чемпион этой страны «Ференцварош», который намерен выкупить Цитаишвили у «Динамо», чтобы подписать с ним полноценный контракт.

Последние несколько месяцев грузинский футболист на правах аренды провел в польской «Висле», с которой уже успел попрощаться.

🆕🇬🇪 Gio Tsitaishvili to @Fradi_HU 🇭🇺rumors coming along again.🔄



According to @csakfocihu the 33-time Hungarian champions are eyeing a permanent signing of the Georgian international, who spent the last couple of months on loan at @WislaKrakowSA from @DynamoKyiv 🇵🇱🇺🇦 pic.twitter.com/vYvxQnBqEE