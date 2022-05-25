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  4. Георгий ЦИТАИШВИЛИ: «В Висле чувствовал себя как дома»
Польша
25 мая 2022, 11:41 |
232
0

Георгий ЦИТАИШВИЛИ: «В Висле чувствовал себя как дома»

Хавбек «Динамо» попрощался с польским клубом

25 мая 2022, 11:41 |
232
0
Георгий ЦИТАИШВИЛИ: «В Висле чувствовал себя как дома»
ФК Висла

Георгий Цитаишвили у себя в Инстаграме попрощался с «Вислой», за которую выступал с апреля на правах аренды:

«Я благодарен за время, проведенное в «Висле». Хотел бы поблагодарить этот замечательный клуб. Тренерам, персоналу, игрокам. Всем. За столь короткий период вы стали для меня родными. Здесь я чувствовал себя как дома с первого дня. Вы оказали мне поддержку, которая мне была нужна. Я ценю это, и навсегда сохраню это в своем сердце.

И я хотел бы поблагодарить болельщиков. Вы поддерживали меня с первого матча. Вы полюбили меня, и я вас полюбил. И это тоже останется со мной на всю жизнь. Я знаю, что вы заслуживаете большего. И искренне желаю только побед и кубков».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by G11 (@giotsitaishvili11)

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