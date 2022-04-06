ОФИЦИАЛЬНО. Цитаишвили перешел в краковскую Вислу

21-летний вингер «Динамо» Георгий Цитаишвили, который в УПЛ-2021/22 на правах аренды выступал за «Черноморец», воспользовался предоставленной ФИФА и УЕФА возможностью сменить клуб из-за российско-украинской войны.

Цитаишвили подписал контракт до 30 июня с краковской «Вислой», по истечении которого вернется в «Динамо».

Ранее сообщалось, что Цитаишвили склонялся к тому, чтобы на постоянной основе покинуть Украину. У него был вариант с венгерским «Ференцварошем», но в итоге грузинский легионер отправился в Польшу.