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ОФИЦИАЛЬНО. Цитаишвили перешел в краковскую Вислу

Грузинский легионер будет играть в Польше до конца нынешнего сезона

  • 06.04.2022 13:54
  • 674 просмотра
  • 2 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Цитаишвили перешел в краковскую Вислу
© ФК Висла Краков. Георгий Цитаишвили

21-летний вингер «Динамо» Георгий Цитаишвили, который в УПЛ-2021/22 на правах аренды выступал за «Черноморец», воспользовался предоставленной ФИФА и УЕФА возможностью сменить клуб из-за российско-украинской войны.

Цитаишвили подписал контракт до 30 июня с краковской «Вислой», по истечении которого вернется в «Динамо».

Ранее сообщалось, что Цитаишвили склонялся к тому, чтобы на постоянной основе покинуть Украину. У него был вариант с венгерским «Ференцварошем», но в итоге грузинский легионер отправился в Польшу.

Источник — ФК Висла Краков

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    ALKOSruLKA, 06.04.2022 15:13
    0
    Hg, 06.04.2022 14:33
    Почему не в Тбилиси? Там тепло.
    Мабуть, він не любить грузинів !
    Ссылка
    online
    Hg, 06.04.2022 14:33
    0
    Почему не в Тбилиси? Там тепло.
    Ссылка
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