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Цитаишвили может стать одноклубником Зубкова

Георгий близок к переходу в «Ференцварош»

  • 19.03.2022 19:20
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Цитаишвили может стать одноклубником Зубкова
© ФК Черноморец. Георгий Цитаишвили

Полузащитник «Черноморца» Георгий Цитаишвили, права на которого принадлежат киевскому «Динамо», с начала войны находится в Грузии.
 
Сообщается, что динамовец тренируется с тбилисским «Динамо» и рассматривает варианты временного продолжения карьеры в Европе. Один из них – венгерский «Ференцварош», в котором играет украинец Александр Зубков и грузины Лаша Двалия и Георгий Хараишвили. Сообщается, что «фради» сделали Цитаишвили «самое конкретное» предложение.
 
При этом Георгий не хочет пользоваться временным правилом ФИФА и переходить в новую команду без разрешения киевского «Динамо». Хотя склоняется к тому, чтобы играть в новом клубе не 2-3 месяца, а на постоянной основе.

Источник — Динамо Киев от Шурика

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