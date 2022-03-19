Цитаишвили может стать одноклубником Зубкова

Полузащитник «Черноморца» Георгий Цитаишвили, права на которого принадлежат киевскому «Динамо», с начала войны находится в Грузии.



Сообщается, что динамовец тренируется с тбилисским «Динамо» и рассматривает варианты временного продолжения карьеры в Европе. Один из них – венгерский «Ференцварош», в котором играет украинец Александр Зубков и грузины Лаша Двалия и Георгий Хараишвили. Сообщается, что «фради» сделали Цитаишвили «самое конкретное» предложение.



При этом Георгий не хочет пользоваться временным правилом ФИФА и переходить в новую команду без разрешения киевского «Динамо». Хотя склоняется к тому, чтобы играть в новом клубе не 2-3 месяца, а на постоянной основе.