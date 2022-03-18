ОФИЦИАЛЬНО. Фейенорд арендовал голкипера Днепра-1 Кожокару

Нидерландский «Фейенорд» объявил о подписании 26-летнего голкипера «Днепра-1» Валентина Кожокару.

Сделка представляет собой аренду до конца сезона.

Контракт Кожокару с «Днепром-1» рассчитан до конца сезона-2022/23. В последнее время румынский голкипер, покинувший территорию Украины после начала российской агрессии, самостоятельно поддерживал форму на родине.

Накануне сообщалось, что «Фейенорд», у которого травмировался основной голкипер Джастин Бейлоу, изучал возможность подписания 37-летнего кипера «Шахтера» и сборной Украины Андрея Пятова.