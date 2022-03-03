Вратарь Днепра-1 планирует поддерживать форму в Румынии

26-летний румынский голкипер «Днепра-1» Валентин Кожокару в ближайшее время планирует поддерживать форму на родине.
Кожокару был вынужден покинуть Украину из-за вторжения на территорию государства армии РФ, и теперь ищет возможности оставаться в форме.
В частности, у Кожокару есть варианты временных тренировок в рядах «Стяуа», «Динамо» Бухарест или «Волунтари».
Напомним, Кожокару перешел в «Днепр-1» летом минувшего года за 100 тысяч евро.
Источник — Prosport.ro
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.