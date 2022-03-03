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Вратарь Днепра-1 планирует поддерживать форму в Румынии

У Валентина Кожокару есть три варианта

  • 03.03.2022 17:20
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Вратарь Днепра-1 планирует поддерживать форму в Румынии
© СК Днепр-1. Валентин Кожокару

26-летний румынский голкипер «Днепра-1» Валентин Кожокару в ближайшее время планирует поддерживать форму на родине.

Кожокару был вынужден покинуть Украину из-за вторжения на территорию государства армии РФ, и теперь ищет возможности оставаться в форме.

В частности, у Кожокару есть варианты временных тренировок в рядах «Стяуа», «Динамо» Бухарест или «Волунтари».

Напомним, Кожокару перешел в «Днепр-1» летом минувшего года за 100 тысяч евро.

Источник — Prosport.ro

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