Луческу, Карас и Вукоевич прибыли из Украины в Румынию

Тренерский штаб киевского Динамо покинул страну из-за агрессии РФ

  • 25.02.2022 21:57
  • 3145 просмотров
  • 3 комментария
Луческу, Карас и Вукоевич прибыли из Украины в Румынию
© ФК Динамо Киев. Вукоевич, Луческу, Суркис, Карас

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу покинул Украину и 25 февраля прибыл в Румынию.

Вместе с Луческу покинули страну его помощники Эмил Карас и Огнен Вукоевич, а также агент коуча Аркадий Запорожану.

В Румынию специалист въехал через Молдову, в Кишиневе пересел в другую машину и доехал до Бухареста. 76-летний румын мог прилететь в Бухарест самолетом из аэропорта Яссы, но первый рейс был только в субботу, 26 февраля.

Также в пятницу, 25 февраля, Украину покинули румынские футболисты Валентин Кожокару из «Днепра-1» и Михай Лека из «Львова».

Днем ранее Мирча Луческу говорил, что не собирается покидать Украину.

Источник — Digisport.ro

(29 голосов)

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Комментарии
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    Владимир Копяк, 25.02.2022 22:43
    0
    Я вот думаю все эти дни- если многие странв начали эвакуацию своих посольств с Киева, значить они от своих разведок знали о планах путина? Почеми наше руководство страны делали все для, того , чтобы показать какие они идиоты и паникеры, преступно упустив время для передеслокации войск, техники, вооружения, тем самим дав возможность агрессору нанести точечные удары по скоплению техники, вооружению, складам с боезапасом... Когда я вижу как вокруг Киева по наглому стаями летают на бреющем полете вертолеты и самолеты рашки и их никто не сбивает, то напрашивается вопрос - а где наши ПРЗК, подаренные англичанами стингеры и другие средствп ПВО? Или я чего-то не понимаю?
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    Face Control, 25.02.2022 22:12
    0
    Хотя его понять можно, просто зачем были все эти лозунги?
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    Face Control, 25.02.2022 22:11
    0
    Он же сказал что останется и ничего не боится? Не?
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