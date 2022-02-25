Луческу, Карас и Вукоевич прибыли из Украины в Румынию

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу покинул Украину и 25 февраля прибыл в Румынию.
Вместе с Луческу покинули страну его помощники Эмил Карас и Огнен Вукоевич, а также агент коуча Аркадий Запорожану.
В Румынию специалист въехал через Молдову, в Кишиневе пересел в другую машину и доехал до Бухареста. 76-летний румын мог прилететь в Бухарест самолетом из аэропорта Яссы, но первый рейс был только в субботу, 26 февраля.
Также в пятницу, 25 февраля, Украину покинули румынские футболисты Валентин Кожокару из «Днепра-1» и Михай Лека из «Львова».
Днем ранее Мирча Луческу говорил, что не собирается покидать Украину.
Источник — Digisport.ro
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.