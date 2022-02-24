Мирча ЛУЧЕСКУ: «Я не уеду из Киева, я не трус»

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал вторжение России в Украину.



«Все спортивные мероприятия в Украине приостановлены на 30 дней. Я не уеду из Киева и не вернусь в Румынию. Я не трус. Надеюсь, что эта война, начатая идиотами, будет остановлена как можно скорее. Никогда не думал, что война начнется», – заявил Луческу.