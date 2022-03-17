Фейенорд изучает возможность подписания Пятова

Третья команда нынешнего розыгрыша нидерландской Эредивизи «Фейенорд» интересуется возможностью подписания многолетнего голкипера «Шахтера» и сборной Украины Андрея Пятова.

У «Фейенорда» ныне возникла сложная ситуация с вратарями, потому как до конца сезона из-за травмы выбыл ключевой страж ворот команды Джастин Бейлоу. Именно поэтому нидерландцы изучают возможность подписания Пятова по договору до конца сезона.

Накануне ФИФА разрешила украинским футболистам переходить в другие клубы, если на то будет получено согласие органов власти.

Собственно, введенное на территории Украины военное положение, из-за которого пределы страны запрещено покидать военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, и может стать ключевым препятствием на пути осуществления трансфера Пятова в «Фейенорд».

Однако в ближайшее время в «Фейенорде» намерены дополнительно «прощупать» вопрос и все-таки попробовать осуществить трансфер Пятова.