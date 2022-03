Фейенорд изучает возможность подписания Пятова

Третья команда нынешнего розыгрыша нидерландской Эредивизи «Фейенорд» интересуется возможностью подписания многолетнего голкипера «Шахтера» и сборной Украины Андрея Пятова.

У «Фейенорда» ныне возникла сложная ситуация с вратарями, потому как до конца сезона из-за травмы выбыл ключевой страж ворот команды Джастин Бейлоу. Именно поэтому нидерландцы изучают возможность подписания Пятова по договору до конца сезона.

Накануне ФИФА разрешила украинским футболистам переходить в другие клубы, если на то будет получено согласие органов власти.

Собственно, введенное на территории Украины военное положение, из-за которого пределы страны запрещено покидать военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, и может стать ключевым препятствием на пути осуществления трансфера Пятова в «Фейенорд».

Однако в ближайшее время в «Фейенорде» намерены дополнительно «прощупать» вопрос и все-таки попробовать осуществить трансфер Пятова.

𝐏𝐑𝐈𝐌𝐄𝐔𝐑 🎖 • Een naam die in De Kuip valt als vervanger van de geblesseerde Justin Bijlow is Andriy Pyatov (37) van Shakhtar Donetsk. Géén gemakkelijke opgave, gezien de oorlogssituatie in Oekraïne en evt. dienstplicht.

Oriënterend - maar #Feyenoord gaat een poging wagen. pic.twitter.com/DYAkTHvUD8