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  4. ЗАНЕВСКА: «Когда Костюк выиграет мейджор? Не знаю, в 2025 году или позже»
WTA
18 декабря 2024, 06:20 | Обновлено 18 декабря 2024, 07:40
107
1

ЗАНЕВСКА: «Когда Костюк выиграет мейджор? Не знаю, в 2025 году или позже»

Тренер Марты – о целях украинки

18 декабря 2024, 06:20 | Обновлено 18 декабря 2024, 07:40
107
1
ЗАНЕВСКА: «Когда Костюк выиграет мейджор? Не знаю, в 2025 году или позже»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сандра Заневска и Марта Костюк

Тренер первой ракетки Украины Марты Костюк Сандра Заневска высказалась о целях теннисистки:

«На самом деле мы никогда не ставили перед собой рейтинговых целей. Я всегда подчеркиваю, что рейтинг приходит на фоне хорошей работы. Вы же знаете, что Марта хочет выиграть все четыре турнира Grand Slam, не так ли? Она уже говорила об этом. И я это тоже знаю. Я тоже хочу побеждать. Так что, в некотором смысле, это то, ради чего мы работаем.

Очевидно, что в глубине души у нас есть мысли о титуле на мейджоре. Когда это произойдет? Не знаю, в следующем году или позже. Но является ли это ожиданием? И да, и нет. Это то, к чему мы стремимся. Это наша мечта. Но главная цель – продолжать прогрессировать на корте, оставаться здоровой и получать удовольствие. По-настоящему получать удовольствие, расти как личность, как игрок, создавать замечательные воспоминания и проживать великие приключения.

В целом, я думаю, что в этом году, наконец, мы довели теннис Марты до более стабильного уровня. Благодаря этому мы смогли также улучшить некоторые аспекты игры. Уровень ее тенниса уже давно был высоким, но она была очень нестабильной. Она могла провести несколько великолепных геймов, а затем – несколько совершенно провальных. Это были слишком большие колебания.

Как тренер, я стараюсь не зацикливаться на конкретных матчах, а обращать внимание на повторяющиеся модели. Если в матчах происходят одни и те же вещи, из-за которых она проигрывает, то, конечно, на это нужно обратить внимание. Но если наша траектория идёт вверх, даже с небольшими спадами, главное, чтобы в долгосрочной перспективе был рост – вот что действительно важно для меня.

Я стараюсь донести это до Марты. Будучи игроком, это не всегда просто принимать, потому что, конечно, ты хочешь видеть результаты сразу. Хочешь выиграть все. Давайте будем честны, правда? Но так бывает не всегда. Поэтому я стараюсь быть голосом разума и показывать ей, в чём она становится лучше, какие аспекты игры начинают работать. Возможно, они ещё не полностью реализованы, но уже приносят плоды в матчах».

Костюк откроет 2025 год на турнире WTA 500 в Брисбене. После она выступит на соревнованиях идентичной категории в Аделаиде, после чего отправится на Australian Open.

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Сандра Заневска Марта Костюк
Даниил Агарков Источник: Большой теннис Украины
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