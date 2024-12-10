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  4. Костюк перед Australian Open 2025 сыграет на еще одном топ-турнире
WTA
10 декабря 2024, 17:35 | Обновлено 10 декабря 2024, 18:06
191
0

Костюк перед Australian Open 2025 сыграет на еще одном топ-турнире

Марта выступит на соревнованиях WTA 500 в Аделаиде, Австралия

10 декабря 2024, 17:35 | Обновлено 10 декабря 2024, 18:06
191
0
Костюк перед Australian Open 2025 сыграет на еще одном топ-турнире
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Первая ракетка Укрианы Марта Костюк (WTA 18) заявилась на хардовый турнир WTA 500 в Аделаиде, Австралия.

Помимо украинки, на кортах Аделаиды также сыграют: Жасмин Паолини (Италия, WTA 4), Джессика Пегула (США, WTA 7), Эмма Наварро (США, WTA 8) и другие лидеры мирового рейтинга.

В 2024 году Марта дошла до четвертьфинала в Аделаиде, где проиграла будущей победительнице Алене Остапенко. В новом сезоне Костюк предстоит защитить 108 очков.

Соревнования в Аделаиде пройдут с 6 по 11 января. Уже 12 числа того же месяца стартует Открытый чемпионат Австралии 2025.

Костюк откроет сезон на турнире идентичной Аделаиде категории в Брисбене.

Заявочный лист на турнир WTA 500 в Аделаиде (2025)

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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