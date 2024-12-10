Костюк перед Australian Open 2025 сыграет на еще одном топ-турнире

Первая ракетка Укрианы Марта Костюк (WTA 18) заявилась на хардовый турнир WTA 500 в Аделаиде, Австралия.

Помимо украинки, на кортах Аделаиды также сыграют: Жасмин Паолини (Италия, WTA 4), Джессика Пегула (США, WTA 7), Эмма Наварро (США, WTA 8) и другие лидеры мирового рейтинга.

В 2024 году Марта дошла до четвертьфинала в Аделаиде, где проиграла будущей победительнице Алене Остапенко. В новом сезоне Костюк предстоит защитить 108 очков.

Соревнования в Аделаиде пройдут с 6 по 11 января. Уже 12 числа того же месяца стартует Открытый чемпионат Австралии 2025.

Костюк откроет сезон на турнире идентичной Аделаиде категории в Брисбене.

Заявочный лист на турнир WTA 500 в Аделаиде (2025)