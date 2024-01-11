Были ли шансы? Костюк уступила Остапенко в 1/4 финала WTA 500 в Аделаиде
Марта не сумела оказать должного сопротивления Алене на турнире в Австралии
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 41) завершила выступления на хардовом турнире серии WTA 500 в Аделаиде (Австралия).
В четвертьфинале украинка в двух сетах уступила 12-й ракетки мира и 6-й сеяной соревнований Алене Остапенко (Латвия) за 1 час и 35 минут.
WTA 500 Аделаида. Хард. 1/4 финала
Марта Костюк (Украина) – Алена Остапенко (Латвия) [6] – 5:7, 3:6
Остапенко полностью контролировала ход игры. За матч Марта ни разу не лидировала в счете.
Это была вторая встреча теннисисток. В 2023 году Костюк уступила Алене в 1/16 финала турнира в Гвадалахаре.
В полуфинале соревнований в Аделаиде латвийская теннисистка встретится с победительницей матча Елена Рыбакина – Екатерина Александрова.
Следующим турниром для Костюк будет Australian Open 2024. На старте австралийского мейджора украинка сыграет против Клэр Лю.
Ostapenko 🤝semifinalist 😍#AdelaideTennis pic.twitter.com/uUh9fMfe2i— Adelaide International (@AdelaideTennis) January 11, 2024
An EXCEPTIONAL performance 👏👏@JelenaOstapenk8 is into the semifinals after defeating Kostyuk 7-5, 6-3. #AdelaideTennis pic.twitter.com/cOpRVmUuer— wta (@WTA) January 11, 2024
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