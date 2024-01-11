Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Были ли шансы? Костюк уступила Остапенко в 1/4 финала WTA 500 в Аделаиде
WTA
11 января 2024, 06:05 | Обновлено 11 января 2024, 07:24
1361
12

Были ли шансы? Костюк уступила Остапенко в 1/4 финала WTA 500 в Аделаиде

Марта не сумела оказать должного сопротивления Алене на турнире в Австралии

11 января 2024, 06:05 | Обновлено 11 января 2024, 07:24
1361
12
Были ли шансы? Костюк уступила Остапенко в 1/4 финала WTA 500 в Аделаиде
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 41) завершила выступления на хардовом турнире серии WTA 500 в Аделаиде (Австралия).

В четвертьфинале украинка в двух сетах уступила 12-й ракетки мира и 6-й сеяной соревнований Алене Остапенко (Латвия) за 1 час и 35 минут.

WTA 500 Аделаида. Хард. 1/4 финала

Марта Костюк (Украина) – Алена Остапенко (Латвия) [6] – 5:7, 3:6

Остапенко полностью контролировала ход игры. За матч Марта ни разу не лидировала в счете.

Это была вторая встреча теннисисток. В 2023 году Костюк уступила Алене в 1/16 финала турнира в Гвадалахаре.

В полуфинале соревнований в Аделаиде латвийская теннисистка встретится с победительницей матча Елена Рыбакина – Екатерина Александрова.

Следующим турниром для Костюк будет Australian Open 2024. На старте австралийского мейджора украинка сыграет против Клэр Лю.

По теме:
С кем сыграет Свитолина? Украинки узнали соперниц на Australian Open 2024
Марта Костюк – Алена Остапенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Киченок / Остапенко – Гарсия / Младенович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Марта Костюк Алена Остапенко WTA Аделаида
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Экс-5-я ракетка похвасталась фигурой в бикини с экзотических островов
Теннис | 10 января 2024, 21:09 2
ФОТО. Экс-5-я ракетка похвасталась фигурой в бикини с экзотических островов
ФОТО. Экс-5-я ракетка похвасталась фигурой в бикини с экзотических островов

Эжени Бушар не выступала в Туре с сентября 2023 года

Биатлон. Украинки – пятые в эстафете на Кубке мира в Рупольдинге
Биатлон | 10 января 2024, 16:47 21
Биатлон. Украинки – пятые в эстафете на Кубке мира в Рупольдинге
Биатлон. Украинки – пятые в эстафете на Кубке мира в Рупольдинге

Лучший результат в сезоне для женской сборной

ВИДЕО. Кепа, а прыгать? Атлетико забил Реалу на 7-й минуте матча Суперкубка
Футбол | 10.01.2024, 21:22
ВИДЕО. Кепа, а прыгать? Атлетико забил Реалу на 7-й минуте матча Суперкубка
ВИДЕО. Кепа, а прыгать? Атлетико забил Реалу на 7-й минуте матча Суперкубка
Привоз Кепы не помешал. Реал в дополнительное время победил Атлетико
Футбол | 10.01.2024, 23:43
Привоз Кепы не помешал. Реал в дополнительное время победил Атлетико
Привоз Кепы не помешал. Реал в дополнительное время победил Атлетико
На финал нужен Лунин? Стала известна оценка Кепы за матч Реал – Атлетико
Футбол | 11.01.2024, 00:15
На финал нужен Лунин? Стала известна оценка Кепы за матч Реал – Атлетико
На финал нужен Лунин? Стала известна оценка Кепы за матч Реал – Атлетико
Комментарии 12
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
sirjoga
Чи були шанси? Були... якби Альона проспала матч і не вийшла на корт або знялася
Ответить
+5
Василий Гредюшкин
Світоліна  з  хорошим   тренером     посилила  гру.  Чому  інші  працюють  з    фізруками ???
Ответить
+2
Показать Скрыть 2 ответа
orakin29
Костюк важко грати с потужними тенісістками.
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
Muskrat2
На одній нозі. 
Ответить
+1
Kamon
Какие там шансы были с такой подачей 
Ответить
+1
Vlad Holl
Різниця в класі величезна . Простояла в обороні два сети і навіть не було намагать поміняти малюнок гри . Добре ,що без істерик 
Перше коло на Австралія опен пройде , а далі Мертенс , яка атакує ще краще Остапенко.
Ответить
0
Показать Скрыть 2 ответа
Василий Гредюшкин
Бідний  Гриша.Співчуваю.
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Гениальный Кепа и автогол Рюдигера. Атлетико забил Реалу 3-й гол
ВИДЕО. Гениальный Кепа и автогол Рюдигера. Атлетико забил Реалу 3-й гол
10.01.2024, 22:55 2
Футбол
Боец, спарринговавший с Усиком и Фьюри, изменил прогноз на их бой
Боец, спарринговавший с Усиком и Фьюри, изменил прогноз на их бой
09.01.2024, 16:31
Бокс
ВИДЕО. Правильная ДНК штрафного. Сын Роналду взорвал интернет суперголом
ВИДЕО. Правильная ДНК штрафного. Сын Роналду взорвал интернет суперголом
09.01.2024, 20:01 4
Футбол
Мидлсбро шокировал Челси в Кубке лиги. Мудрик вышел во втором тайме
Мидлсбро шокировал Челси в Кубке лиги. Мудрик вышел во втором тайме
09.01.2024, 23:58 54
Футбол
ФОТО. Садио Мане женился на 18-летней девушке
ФОТО. Садио Мане женился на 18-летней девушке
09.01.2024, 21:26 12
Футбол
Футболист Динамо заявил, что больше не будет давать интервью украинским СМИ
Футболист Динамо заявил, что больше не будет давать интервью украинским СМИ
09.01.2024, 13:39 21
Футбол
Букмекеры назвали наиболее вероятный следующий клуб Довбика после Жироны
Букмекеры назвали наиболее вероятный следующий клуб Довбика после Жироны
10.01.2024, 07:40 7
Футбол
Кто присоединился и где смотреть матчи? 12 клубов УПЛ создали телепул
Кто присоединился и где смотреть матчи? 12 клубов УПЛ создали телепул
10.01.2024, 13:40 36
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем