Были ли шансы? Костюк уступила Остапенко в 1/4 финала WTA 500 в Аделаиде

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 41) завершила выступления на хардовом турнире серии WTA 500 в Аделаиде (Австралия).

В четвертьфинале украинка в двух сетах уступила 12-й ракетки мира и 6-й сеяной соревнований Алене Остапенко (Латвия) за 1 час и 35 минут.

WTA 500 Аделаида. Хард. 1/4 финала

Марта Костюк (Украина) – Алена Остапенко (Латвия) [6] – 5:7, 3:6

Остапенко полностью контролировала ход игры. За матч Марта ни разу не лидировала в счете.

Это была вторая встреча теннисисток. В 2023 году Костюк уступила Алене в 1/16 финала турнира в Гвадалахаре.

В полуфинале соревнований в Аделаиде латвийская теннисистка встретится с победительницей матча Елена Рыбакина – Екатерина Александрова.

Следующим турниром для Костюк будет Australian Open 2024. На старте австралийского мейджора украинка сыграет против Клэр Лю.

An EXCEPTIONAL performance 👏👏@JelenaOstapenk8 is into the semifinals after defeating Kostyuk 7-5, 6-3. #AdelaideTennis pic.twitter.com/cOpRVmUuer