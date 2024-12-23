Монца – Ювентус – 1:2. Тяжелая победа зебр. Видео голов и обзор матча
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В воскресенье, 22 декабря, состоялся поединок 17-го тура Серии А между клубами «Монца» и «Ювентус».
Футбольное противостояние прошло на стадионе «Бриантео» в Монце.
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«Ювентус» минимально одолел соперника со счетом 2:1. Все три мяча были забиты в первом тайме. Открыли счет во встрече гости. Отличился результативным выстрелом Уэстон Маккени. Хозяева на 22-й отыгрались благодаря Самуэлю Биринделли, но ничейным счет не долго был. Вингер зебр Николас Гонсалес во второй раз поразил ворота «Монцы». Как результат, этот гол решил судьбу встречи.
Серия А. 17-й тур, 22 декабря
«Монца» – «Ювентус» – 1:2
Голы: Биринделли, 22 – Маккенни, 14, Николас Гонсалес, 39
Видеообзор матча:
События матча
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