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Чемпионат Италии
Монца
22.12.2024 21:45 – FT 1 : 2
Ювентус
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Италия
23 декабря 2024, 01:37 | Обновлено 23 декабря 2024, 01:39
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Монца – Ювентус – 1:2. Тяжелая победа зебр. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 17-го тура Серии А

23 декабря 2024, 01:37 | Обновлено 23 декабря 2024, 01:39
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Монца – Ювентус – 1:2. Тяжелая победа зебр. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 22 декабря, состоялся поединок 17-го тура Серии А между клубами «Монца» и «Ювентус».

Футбольное противостояние прошло на стадионе «Бриантео» в Монце.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Ювентус» минимально одолел соперника со счетом 2:1. Все три мяча были забиты в первом тайме. Открыли счет во встрече гости. Отличился результативным выстрелом Уэстон Маккени. Хозяева на 22-й отыгрались благодаря Самуэлю Биринделли, но ничейным счет не долго был. Вингер зебр Николас Гонсалес во второй раз поразил ворота «Монцы». Как результат, этот гол решил судьбу встречи.

Серия А. 17-й тур, 22 декабря

«Монца»«Ювентус» – 1:2

Голы: Биринделли, 22 – Маккенни, 14, Николас Гонсалес, 39

Видеообзор матча:

События матча

39’
ГОЛ ! Мяч забил Николас Гонсалес (Ювентус).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Самуэле Биринделли (Монца).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Вестон МакКенни (Ювентус).
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Ювентус Монца чемпионат Италии по футболу Серия A видео голов и обзор Уэстон Маккенни Николас Гонсалес
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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