Ювентус переиграл Монцу, прервал длинную ничейную серию и вошел в топ-6

В матче 17-го тура чемпионата Италии «Ювентус» в гостях обыграл «Монцу» со счетом 2:1.

У победителей голами отличились Уэстон Маккенни и Николас Гонсалес, у хозяев забил Самуэле Биринделли.

«Ювентус» прервал серию из 4 ничьих, набрал 31 очко и вошел в топ-6 Серии A.

«Монца» с 10 очками является главным аутсайдером чемпионата Италии.

Лидеры Серии A: Аталанта (40), Наполи (38), Интер, Лацио (по 34), Фиорентина, Ювентус (31), Болонья (28), Милан (26).

Серия А. 17-й тур, 22 декабря

Монца – Ювентус – 1:2

Голы: Биринделли, 22 – Маккенни, 14, Николас Гонсалес, 39