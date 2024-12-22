Ювентус переиграл Монцу, прервал длинную ничейную серию и вошел в топ-6
У победителей голами отличились Уэстон Маккенни и Николас Гонсалес
В матче 17-го тура чемпионата Италии «Ювентус» в гостях обыграл «Монцу» со счетом 2:1.
У победителей голами отличились Уэстон Маккенни и Николас Гонсалес, у хозяев забил Самуэле Биринделли.
«Ювентус» прервал серию из 4 ничьих, набрал 31 очко и вошел в топ-6 Серии A.
«Монца» с 10 очками является главным аутсайдером чемпионата Италии.
Лидеры Серии A: Аталанта (40), Наполи (38), Интер, Лацио (по 34), Фиорентина, Ювентус (31), Болонья (28), Милан (26).
Серия А. 17-й тур, 22 декабря
Монца – Ювентус – 1:2
Голы: Биринделли, 22 – Маккенни, 14, Николас Гонсалес, 39
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Мирча собирался посетить столицу Украины для того, чтобы ему сделали важную операцию
Мегафайт пройдет вечером 21 декабря в саудовском Эр-Рияде