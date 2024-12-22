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Чемпионат Италии
Монца
22.12.2024 21:45 – FT 1 : 2
Ювентус
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Италия
22 декабря 2024, 23:41 | Обновлено 22 декабря 2024, 23:51
59
0

Ювентус переиграл Монцу, прервал длинную ничейную серию и вошел в топ-6

У победителей голами отличились Уэстон Маккенни и Николас Гонсалес

22 декабря 2024, 23:41 | Обновлено 22 декабря 2024, 23:51
59
0
Ювентус переиграл Монцу, прервал длинную ничейную серию и вошел в топ-6
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 17-го тура чемпионата Италии «Ювентус» в гостях обыграл «Монцу» со счетом 2:1.

У победителей голами отличились Уэстон Маккенни и Николас Гонсалес, у хозяев забил Самуэле Биринделли.

«Ювентус» прервал серию из 4 ничьих, набрал 31 очко и вошел в топ-6 Серии A.

«Монца» с 10 очками является главным аутсайдером чемпионата Италии.

Лидеры Серии A: Аталанта (40), Наполи (38), Интер, Лацио (по 34), Фиорентина, Ювентус (31), Болонья (28), Милан (26).

Серия А. 17-й тур, 22 декабря

Монца – Ювентус – 1:2

Голы: Биринделли, 22 – Маккенни, 14, Николас Гонсалес, 39

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чемпионат Италии по футболу Серия A Монца Ювентус Уэстон Маккенни Николас Гонсалес видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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