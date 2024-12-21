Его не остановить. Определен второй финалист молодежного Итогового турнира
Жоау Фонсека разгромил Люка Ван Аша в трех сетах и теперь поборется за трофей Next Gen
21 декабря состоялись полуфинальные поединки на турнире Next Generation ATP Finals, который проходит в Джидде (Саудовская Аравия).
Бразильский теннисист Жоау Фонсека (АТР 145) продолжил побеждать, на этот раз в трех сетах одолев француза Люка Ван Аша (АТР 128) за 58 минут.
Next Generation ATP Finals 2024. 1/2 финала
Жоау Фонсека – Люка Ван Аш – 4:2, 4:2, 4:1
Это была первая встреча соперников. Люк во второй год подряд сыграл в полуфинале молодежного Итогового турнира и во второй раз потерпел поражение.
Фонсека в Джидде добыл уже четыре победы. Он вышел в плей-офф соревнований с первого места Синей группы.
В финале Next Gen Фонсека сыграет против американца Лернера Тьена, который ранее справился с Алексом Микельсеном. На групповом этапе Жоау и Лернер играли между собой во 2-м туре, тогда победил Фонсека.
Финальное противостояние на молодежном Итоговом запланировано на 22 декабря в 19:00 по Киеву.
Фотогалерея матча Фонсека – Ван Аш
A force to be reckoned with 🥵— Tennis TV (@TennisTV) December 21, 2024
18-year-old Joao Fonseca is a finalist at the Next Gen ATP Finals!#NextGenATPFinals pic.twitter.com/hMJdVYxfUf
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ангелина начнет новый сезон на 500-тысячнике в Австралии
Сложное испытание для украинского чемпиона