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ATP
21 декабря 2024, 22:18 | Обновлено 21 декабря 2024, 22:23
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Его не остановить. Определен второй финалист молодежного Итогового турнира

Жоау Фонсека разгромил Люка Ван Аша в трех сетах и теперь поборется за трофей Next Gen

21 декабря 2024, 22:18 | Обновлено 21 декабря 2024, 22:23
350
0
Его не остановить. Определен второй финалист молодежного Итогового турнира
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Фонсека

21 декабря состоялись полуфинальные поединки на турнире Next Generation ATP Finals, который проходит в Джидде (Саудовская Аравия).

Бразильский теннисист Жоау Фонсека (АТР 145) продолжил побеждать, на этот раз в трех сетах одолев француза Люка Ван Аша (АТР 128) за 58 минут.

Next Generation ATP Finals 2024. 1/2 финала

Жоау Фонсека Люка Ван Аш – 4:2, 4:2, 4:1

Это была первая встреча соперников. Люк во второй год подряд сыграл в полуфинале молодежного Итогового турнира и во второй раз потерпел поражение.

Фонсека в Джидде добыл уже четыре победы. Он вышел в плей-офф соревнований с первого места Синей группы.

В финале Next Gen Фонсека сыграет против американца Лернера Тьена, который ранее справился с Алексом Микельсеном. На групповом этапе Жоау и Лернер играли между собой во 2-м туре, тогда победил Фонсека.

Финальное противостояние на молодежном Итоговом запланировано на 22 декабря в 19:00 по Киеву.

Фотогалерея матча Фонсека – Ван Аш

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Next Generation ATP Finals Жоау Фонсека Люка Ван Аш
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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