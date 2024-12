Сенсация в пяти сетах. Стал известен первый финалист Next Gen ATP Finals

21 декабря на Next Generation ATP Finals 2024 в Джидде (Саудовская Аравия) проходят полуфинальные матчи.

На старте плей-офф американский теннисист Лернер Тьен (АТР 122) переиграл своего соотечественника Алекса Микельсена (АТР 41) в пяти сетах за 1 час и 39 минуты.

Next Generation ATP Finals 2024. 1/2 финала

Алекс Микельсен – Лернер Тьен – 4:2, 2:4, 4:1, 0:4, 1:4

Это была первая встреча соперников. Перед стартом противостояния Микельсен считался явным фаворитом.

На арене стадиона присутствовал легендарный испанец Рафаэль Надаль.

В финале Тьен сыграет против победителя поединка Жоау Фонсека – Люка Ван Аш.

The learner becomes the teacher 🙌



Learner Tien defeats good friend Alex Michelsen to secure his spot in the final at the #NextGenATPFinals pic.twitter.com/vwZkQIxmoW