Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Чемпионат Нидерландов. ПСВ уничтожил Фейеноорд, Аякс разобрался со Спартой
Нидерланды
23 декабря 2024, 02:38 | Обновлено 23 декабря 2024, 03:29
31
0

Чемпионат Нидерландов. ПСВ уничтожил Фейеноорд, Аякс разобрался со Спартой

Состоялся 17-й тур чемпионата Нидерландов по футболу

23 декабря 2024, 02:38 | Обновлено 23 декабря 2024, 03:29
31
0
Чемпионат Нидерландов. ПСВ уничтожил Фейеноорд, Аякс разобрался со Спартой
Getty Images/Global Images Ukraine

С 20 по 22 декабря был сыгран 17–й тур чемпионата Нидерландов.

ПСВ уверенно прошелся по «Фейеноорду», обыграв соперника со счетом 3:0. Как итог, команда лишь закрепилась на первой строчке.

Поединок «Спарта» – «Аякс» закончился победой гостей – 2:0. Благодаря триумфу команда оторвалась от ближайшего преследователя и заняла второе место.

Один мяч решил судьбу противостояния между клубами АЗ и «Твенте». Коллектив из Алкмара реализовал возможность на 48-й минуте и вырвал три важных пункта.

Чемпионат Нидерландов. 17-й тур, 20-22 декабря

  • 20.12. 21:00 «Валвейк» – «Зволле» – 1:1
  • 21.12. 17:30 «Гоу Эхед Иглс» – «НАК Бреда» – 2:1
  • 21.12. 19:45 «Алмере Сити» – «Херенвен» – 3:0
  • 21.12. 21:00 АЗ Алкмар – «Твенте» – 1:0
  • 21.12. 22:00 «Хераклес» – «Гронинген» – 1:1
  • 22.12. 13:15 «Спарта» Роттердам – «Аякс» – 0:2
  • 22.12. 15:30 ПСВ – «Фейеноорд» – 3:0
  • 22.12. 15:30 «Утрехт» – «Фортуна» Ситтард – 2:5
  • 22.12. 17:45 «Виллем II» – «НЕК Неймеген» – 4:1

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 ПСВ Эйндховен 17 15 0 2 59 - 13 45
2 Аякс 17 12 3 2 37 - 16 39
3 Утрехт 17 11 3 3 34 - 28 36
4 Фейеноорд 17 10 5 2 40 - 21 35
5 АЗ Алкмаар 17 10 2 5 31 - 17 32
6 Твенте 17 9 4 4 32 - 21 31
7 Гоу Эхед Иглс 17 7 4 6 30 - 27 25
8 Фортуна Ситтард 17 7 4 6 25 - 25 25
9 Виллем-II 17 6 4 7 21 - 19 22
10 НАК Бреда 17 7 1 9 19 - 27 22
11 Херенвен 17 6 3 8 17 - 31 21
12 НЕК Неймеген 17 5 2 10 23 - 24 17
13 Зволле 17 4 5 8 16 - 26 17
14 Гронинген 16 4 4 8 14 - 26 16
15 Хераклес 16 3 5 8 18 - 33 14
16 Спарта Роттердам 17 2 6 9 14 - 26 12
17 Алмере Сити 17 2 3 12 10 - 37 9
18 РКК Валвейк 17 1 4 12 18 - 41 7
Полная таблица

По теме:
Кубок Нидерландов. Итоги раунда: Аякс вышел в 1/8 финала
Шахтер U-19 и Динамо U-19 узнали соперников в плей-офф Юношеской лиги УЕФА
Жеребьевка 1/16 финала ЮЛУ. Кто для Шахтера и Динамо? Смотреть онлайн LIVE
Твенте Гронинген Херенвен НЕК Неймеген АЗ Алкмаар Утрехт Хераклес Алмере Сити Спарта Роттердам Аякс Зволле чемпионат Нидерландов по футболу Виллем II Фейеноорд НАК Бреда ПСВ Гоу Эхед Иглс Фортуна Ситтард Валвейк
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Матч сезона в Англии. Ливерпуль и Тоттенхэм забили 9 голов на двоих
Футбол | 22 декабря 2024, 20:31 6
Матч сезона в Англии. Ливерпуль и Тоттенхэм забили 9 голов на двоих
Матч сезона в Англии. Ливерпуль и Тоттенхэм забили 9 голов на двоих

Мохамед Салах и компания идут за чемпионством

Эдди Хирн назвал следующего соперника Фьюри после двух поражений Усику
Бокс | 22 декабря 2024, 07:02 0
Эдди Хирн назвал следующего соперника Фьюри после двух поражений Усику
Эдди Хирн назвал следующего соперника Фьюри после двух поражений Усику

Промоутер Джошуа считает, то Тайсону стоит встретиться с Энтони

Александр Усик – Тайсон Фьюри. Большое шоу в Эр-Рияде. Видео боя
Бокс | 22.12.2024, 05:23
Александр Усик – Тайсон Фьюри. Большое шоу в Эр-Рияде. Видео боя
Александр Усик – Тайсон Фьюри. Большое шоу в Эр-Рияде. Видео боя
Нам повезло. Владимир Кличко обратился к Усику после победы над Фьюри
Бокс | 22.12.2024, 08:00
Нам повезло. Владимир Кличко обратился к Усику после победы над Фьюри
Нам повезло. Владимир Кличко обратился к Усику после победы над Фьюри
Арне СЛОТ: «Возможно, это было наше лучшее выступление в гостях»
Футбол | 23.12.2024, 01:51
Арне СЛОТ: «Возможно, это было наше лучшее выступление в гостях»
Арне СЛОТ: «Возможно, это было наше лучшее выступление в гостях»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Усик – Фьюри. Во сколько начнется бой? Известно время старта андеркарда
Усик – Фьюри. Во сколько начнется бой? Известно время старта андеркарда
21.12.2024, 08:20
Бокс
Невероятный Миколенко. Стали известны оценки за матч Эвертон – Челси
Невероятный Миколенко. Стали известны оценки за матч Эвертон – Челси
22.12.2024, 18:00 2
Футбол
«Или закончит карьеру». Леннокс Льюис назвал следующего соперника Усика 
«Или закончит карьеру». Леннокс Льюис назвал следующего соперника Усика 
22.12.2024, 02:45 5
Бокс
Серьезный скандал. Футболка Усика сильно возмутила местную публику
Серьезный скандал. Футболка Усика сильно возмутила местную публику
22.12.2024, 02:16 20
Бокс
Легендарный Леннокс Льюис отреагировал на победу Усика против Фьюри
Легендарный Леннокс Льюис отреагировал на победу Усика против Фьюри
22.12.2024, 09:04 2
Бокс
«Флик аут». Фанаты отреагировали на поражение Барселоны от Атлетико Мадрид
«Флик аут». Фанаты отреагировали на поражение Барселоны от Атлетико Мадрид
22.12.2024, 04:25 1
Футбол
«Уволен утром». Фанаты отреагировали на поражение Сити от Астон Виллы
«Уволен утром». Фанаты отреагировали на поражение Сити от Астон Виллы
21.12.2024, 21:42 6
Футбол
Лунин увидел два шедевра. Реал и Севилья выдали матч на 6 голов в Мадриде
Лунин увидел два шедевра. Реал и Севилья выдали матч на 6 голов в Мадриде
22.12.2024, 19:14 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем