Чемпионат Нидерландов. ПСВ уничтожил Фейеноорд, Аякс разобрался со Спартой

С 20 по 22 декабря был сыгран 17–й тур чемпионата Нидерландов.

ПСВ уверенно прошелся по «Фейеноорду», обыграв соперника со счетом 3:0. Как итог, команда лишь закрепилась на первой строчке.

Поединок «Спарта» – «Аякс» закончился победой гостей – 2:0. Благодаря триумфу команда оторвалась от ближайшего преследователя и заняла второе место.

Один мяч решил судьбу противостояния между клубами АЗ и «Твенте». Коллектив из Алкмара реализовал возможность на 48-й минуте и вырвал три важных пункта.

Чемпионат Нидерландов. 17-й тур, 20-22 декабря

20.12. 21:00 «Валвейк» – «Зволле» – 1:1

21.12. 17:30 «Гоу Эхед Иглс» – «НАК Бреда» – 2:1

21.12. 19:45 «Алмере Сити» – «Херенвен» – 3:0

21.12. 21:00 АЗ Алкмар – «Твенте» – 1:0

21.12. 22:00 «Хераклес» – «Гронинген» – 1:1

22.12. 13:15 «Спарта» Роттердам – «Аякс» – 0:2

22.12. 15:30 ПСВ – «Фейеноорд» – 3:0

22.12. 15:30 «Утрехт» – «Фортуна» Ситтард – 2:5

22.12. 17:45 «Виллем II» – «НЕК Неймеген» – 4:1

Турнирная таблица