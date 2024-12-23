Чемпионат Нидерландов. ПСВ уничтожил Фейеноорд, Аякс разобрался со Спартой
Состоялся 17-й тур чемпионата Нидерландов по футболу
С 20 по 22 декабря был сыгран 17–й тур чемпионата Нидерландов.
ПСВ уверенно прошелся по «Фейеноорду», обыграв соперника со счетом 3:0. Как итог, команда лишь закрепилась на первой строчке.
Поединок «Спарта» – «Аякс» закончился победой гостей – 2:0. Благодаря триумфу команда оторвалась от ближайшего преследователя и заняла второе место.
Один мяч решил судьбу противостояния между клубами АЗ и «Твенте». Коллектив из Алкмара реализовал возможность на 48-й минуте и вырвал три важных пункта.
Чемпионат Нидерландов. 17-й тур, 20-22 декабря
- 20.12. 21:00 «Валвейк» – «Зволле» – 1:1
- 21.12. 17:30 «Гоу Эхед Иглс» – «НАК Бреда» – 2:1
- 21.12. 19:45 «Алмере Сити» – «Херенвен» – 3:0
- 21.12. 21:00 АЗ Алкмар – «Твенте» – 1:0
- 21.12. 22:00 «Хераклес» – «Гронинген» – 1:1
- 22.12. 13:15 «Спарта» Роттердам – «Аякс» – 0:2
- 22.12. 15:30 ПСВ – «Фейеноорд» – 3:0
- 22.12. 15:30 «Утрехт» – «Фортуна» Ситтард – 2:5
- 22.12. 17:45 «Виллем II» – «НЕК Неймеген» – 4:1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|ПСВ Эйндховен
|17
|15
|0
|2
|59 - 13
|45
|2
|Аякс
|17
|12
|3
|2
|37 - 16
|39
|3
|Утрехт
|17
|11
|3
|3
|34 - 28
|36
|4
|Фейеноорд
|17
|10
|5
|2
|40 - 21
|35
|5
|АЗ Алкмаар
|17
|10
|2
|5
|31 - 17
|32
|6
|Твенте
|17
|9
|4
|4
|32 - 21
|31
|7
|Гоу Эхед Иглс
|17
|7
|4
|6
|30 - 27
|25
|8
|Фортуна Ситтард
|17
|7
|4
|6
|25 - 25
|25
|9
|Виллем-II
|17
|6
|4
|7
|21 - 19
|22
|10
|НАК Бреда
|17
|7
|1
|9
|19 - 27
|22
|11
|Херенвен
|17
|6
|3
|8
|17 - 31
|21
|12
|НЕК Неймеген
|17
|5
|2
|10
|23 - 24
|17
|13
|Зволле
|17
|4
|5
|8
|16 - 26
|17
|14
|Гронинген
|16
|4
|4
|8
|14 - 26
|16
|15
|Хераклес
|16
|3
|5
|8
|18 - 33
|14
|16
|Спарта Роттердам
|17
|2
|6
|9
|14 - 26
|12
|17
|Алмере Сити
|17
|2
|3
|12
|10 - 37
|9
|18
|РКК Валвейк
|17
|1
|4
|12
|18 - 41
|7
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