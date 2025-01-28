Хераклес и Гронинген доиграли 10 минут прерванного матча
Поединок чемпионата Нидерландов завершился вничью со счетом 1:1
В Нидерландах состоялось доигрывание поединка между командами Хераклес и Гронинген.
21 декабря 2024 года матч 17-го тура был прерван на 80-й минуте (1:1) из-за беспорядков на трибунах.
Доигрывание состоялось вечером 28 января, голов больше забито не было, и поединок завершился вничью со счетом 1:1.
Хераклес занимает 15-е место (20 очков), Гронинген находится на 16-й позиции (21 пункт).
Чемпионат Нидерландов
Доигрывание матча 17-го тура, 28 января
Хераклес – Гронинген – 1:1
Голы: Куленович, 20 – Постема, 40 (пен)
Удаление: Ренте, 62 (Гронинген)
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|ПСВ Эйндховен
|20
|16
|1
|3
|65 - 20
|49
|2
|Аякс
|19
|14
|3
|2
|41 - 17
|45
|3
|Утрехт
|20
|12
|5
|3
|37 - 30
|41
|4
|Фейеноорд
|19
|10
|6
|3
|42 - 24
|36
|5
|Твенте
|19
|10
|4
|5
|39 - 25
|34
|6
|АЗ Алкмаар
|20
|10
|4
|6
|34 - 21
|34
|7
|Гоу Эхед Иглс
|19
|9
|4
|6
|35 - 28
|31
|8
|Фортуна Ситтард
|20
|7
|4
|9
|27 - 36
|25
|9
|НАК Бреда
|20
|8
|1
|11
|25 - 35
|25
|10
|Херенвен
|20
|7
|3
|10
|21 - 36
|24
|11
|НЕК Неймеген
|19
|7
|2
|10
|28 - 25
|23
|12
|Виллем-II
|20
|6
|5
|9
|24 - 28
|23
|13
|Зволле
|20
|6
|5
|9
|23 - 29
|23
|14
|Гронинген
|20
|5
|6
|9
|17 - 29
|21
|15
|Хераклес
|20
|4
|8
|8
|23 - 36
|20
|16
|Спарта Роттердам
|20
|3
|8
|9
|18 - 29
|17
|17
|РКК Валвейк
|20
|2
|5
|13
|22 - 44
|11
|18
|Алмере Сити
|19
|2
|4
|13
|10 - 39
|10
Klus geklaard ✅#HERGRO pic.twitter.com/6ooWWkxZPf— FC Groningen (@fcgroningen) January 28, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Юлия уступила Татьяне Марии в 1-м раунде соревнований WTA 250 в трех сетах
Владимиру могут предложить поединок с победителем боя Дюбуа – Паркер