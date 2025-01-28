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Чемпионат Нидерландов
Хераклес
28.01.2025 21:00 – FT 1 : 1
Гронинген
21.12.2024 матч был прерван на 80-й минуте (1:1) из-за беспорядков, доигрывание – 28.01.2025
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Нидерланды
28 января 2025, 23:32 | Обновлено 28 января 2025, 23:37
77
0

Хераклес и Гронинген доиграли 10 минут прерванного матча

Поединок чемпионата Нидерландов завершился вничью со счетом 1:1

28 января 2025, 23:32 | Обновлено 28 января 2025, 23:37
77
0
Хераклес и Гронинген доиграли 10 минут прерванного матча
Хераклес и Гронинген

В Нидерландах состоялось доигрывание поединка между командами Хераклес и Гронинген.

21 декабря 2024 года матч 17-го тура был прерван на 80-й минуте (1:1) из-за беспорядков на трибунах.

Доигрывание состоялось вечером 28 января, голов больше забито не было, и поединок завершился вничью со счетом 1:1.

Хераклес занимает 15-е место (20 очков), Гронинген находится на 16-й позиции (21 пункт).

Чемпионат Нидерландов

Доигрывание матча 17-го тура, 28 января

Хераклес – Гронинген – 1:1

Голы: Куленович, 20 – Постема, 40 (пен)

Удаление: Ренте, 62 (Гронинген)

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 ПСВ Эйндховен 20 16 1 3 65 - 20 49
2 Аякс 19 14 3 2 41 - 17 45
3 Утрехт 20 12 5 3 37 - 30 41
4 Фейеноорд 19 10 6 3 42 - 24 36
5 Твенте 19 10 4 5 39 - 25 34
6 АЗ Алкмаар 20 10 4 6 34 - 21 34
7 Гоу Эхед Иглс 19 9 4 6 35 - 28 31
8 Фортуна Ситтард 20 7 4 9 27 - 36 25
9 НАК Бреда 20 8 1 11 25 - 35 25
10 Херенвен 20 7 3 10 21 - 36 24
11 НЕК Неймеген 19 7 2 10 28 - 25 23
12 Виллем-II 20 6 5 9 24 - 28 23
13 Зволле 20 6 5 9 23 - 29 23
14 Гронинген 20 5 6 9 17 - 29 21
15 Хераклес 20 4 8 8 23 - 36 20
16 Спарта Роттердам 20 3 8 9 18 - 29 17
17 РКК Валвейк 20 2 5 13 22 - 44 11
18 Алмере Сити 19 2 4 13 10 - 39 10
Полная таблица
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чемпионат Нидерландов по футболу Хераклес Гронинген доигрывание матча
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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