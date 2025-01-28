Хераклес и Гронинген доиграли 10 минут прерванного матча

В Нидерландах состоялось доигрывание поединка между командами Хераклес и Гронинген.

21 декабря 2024 года матч 17-го тура был прерван на 80-й минуте (1:1) из-за беспорядков на трибунах.

Доигрывание состоялось вечером 28 января, голов больше забито не было, и поединок завершился вничью со счетом 1:1.

Хераклес занимает 15-е место (20 очков), Гронинген находится на 16-й позиции (21 пункт).

Чемпионат Нидерландов

Доигрывание матча 17-го тура, 28 января

Хераклес – Гронинген – 1:1

Голы: Куленович, 20 – Постема, 40 (пен)

Удаление: Ренте, 62 (Гронинген)

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