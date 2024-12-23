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Англия
23 декабря 2024, 02:15 | Обновлено 23 декабря 2024, 02:55
197
0

«Анге губит этот клуб». Реакция фанов на поражение Тоттенхэма от Ливерпуля

Тоттенхэм проиграл Ливерпулю со счетом 3:6

23 декабря 2024, 02:15 | Обновлено 23 декабря 2024, 02:55
197
0
«Анге губит этот клуб». Реакция фанов на поражение Тоттенхэма от Ливерпуля
Getty Images/Global Images Ukraine

22 декабря в 17-м туре Английськой Премьер-лиги «Тоттенхэм» проиграл «Ливерпулю» со счётом 3:6.

Диас открыл счёт на 23-й минуте, Макаллистер забил на 36-й. «Тоттенхэм» ответил голом на 41-й, но на 45+1 Собослаи сделал счет 3:1. Во втором тайме Салах забил дважды на 54-й и 61-й. Кулушевски на 71-й и Соланке на 83-й сократили отставание, но на 85-й Диас установил окончательный счёт 6:3.

После игры фанаты «Тоттенхэма» выразили разочарование результатом, несмотря на усилия команды в концовке матча. В свою очередь, болельщики «Ливерпуля» были в восторге от победы.

ATL Jacob: «Я думаю, мы все согласимся, что «Ливерпуль» – лучшая команда в мире».

Chris: «Ливерпуль» выиграл только один из последних семи сезонов в высшем дивизионе, когда он лидировал на Рождество».

Pablo: «Победа над слабой командой не сделает тебя великим».

Sunny: «Ну, пока можешь занять первое место, пока его не возьмет «Арсенал». Наслаждайся, пока есть возможность».

Theburnxngwolf: «Люди могут винить Дэниела Леви, но Анге губит этот клуб, первое Рождество за 74 года в нижней половине. Антонио Конте и Моуриньо добились большего, имея гораздо меньше».

C: «Я не собираюсь злиться из-за этого поражения. Это Ливерпуль, и они, как всегда, были беспощадны. Единственное, что скажу, это то, что нам нужно кардинально улучшить контроль над игрой. Пропускать 6 мячей дома – это неприемлемо, независимо от травм в команде. Анге нужно научиться адаптироваться к ситуации».

Swizzul: «Просто не хватило отдыха, слишком много игроков травмировано. С нетерпением жду кубковых игр и того, когда мы встретимся с ними позже в этом году. Снимаю перед ними шляпу и поздравляю с победой. Они абсолютно заслужили победу».

John Kane«: Давайте сегодня вечером получим объявление об увольнении Анге. Завтра еще далеко».

AFC: «Вот когда Микель Артета и его хитрые красные положили конец удаче Арне Слота и заставили «Энфилд» замолчать. Если вы к тому времени еще не упали».

THE LEADER: «Да, мы выиграли матч, но мне не понравилось, как мы пропустили эти два гола – мы не смогли контролировать игру, слишком много потерянных мячей... Если мы хотим выиграть АПЛ, нам нужно научиться контролировать игры, даже когда ведем 4 или 5 мячей, потому что все может случиться».

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Тоттенхэм Ливерпуль Тоттенхэм - Ливерпуль Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу реакция болельщиков Луис Диас Алексис Макаллистер Джеймс Мэддисон Мохамед Салах Доминик Собослаи Деян Кулушевски Доминик Соланке Антонио Конте Жозе Моуриньо Дэниел Леви Ангелос Постекоглу Микель Артета Арне Слот
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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