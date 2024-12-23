«Анге губит этот клуб». Реакция фанов на поражение Тоттенхэма от Ливерпуля

22 декабря в 17-м туре Английськой Премьер-лиги «Тоттенхэм» проиграл «Ливерпулю» со счётом 3:6.

Диас открыл счёт на 23-й минуте, Макаллистер забил на 36-й. «Тоттенхэм» ответил голом на 41-й, но на 45+1 Собослаи сделал счет 3:1. Во втором тайме Салах забил дважды на 54-й и 61-й. Кулушевски на 71-й и Соланке на 83-й сократили отставание, но на 85-й Диас установил окончательный счёт 6:3.

После игры фанаты «Тоттенхэма» выразили разочарование результатом, несмотря на усилия команды в концовке матча. В свою очередь, болельщики «Ливерпуля» были в восторге от победы.

ATL Jacob: «Я думаю, мы все согласимся, что «Ливерпуль» – лучшая команда в мире».

Chris: «Ливерпуль» выиграл только один из последних семи сезонов в высшем дивизионе, когда он лидировал на Рождество».

Pablo: «Победа над слабой командой не сделает тебя великим».

Sunny: «Ну, пока можешь занять первое место, пока его не возьмет «Арсенал». Наслаждайся, пока есть возможность».

Theburnxngwolf: «Люди могут винить Дэниела Леви, но Анге губит этот клуб, первое Рождество за 74 года в нижней половине. Антонио Конте и Моуриньо добились большего, имея гораздо меньше».

C: «Я не собираюсь злиться из-за этого поражения. Это Ливерпуль, и они, как всегда, были беспощадны. Единственное, что скажу, это то, что нам нужно кардинально улучшить контроль над игрой. Пропускать 6 мячей дома – это неприемлемо, независимо от травм в команде. Анге нужно научиться адаптироваться к ситуации».

Swizzul: «Просто не хватило отдыха, слишком много игроков травмировано. С нетерпением жду кубковых игр и того, когда мы встретимся с ними позже в этом году. Снимаю перед ними шляпу и поздравляю с победой. Они абсолютно заслужили победу».

John Kane«: Давайте сегодня вечером получим объявление об увольнении Анге. Завтра еще далеко».

AFC: «Вот когда Микель Артета и его хитрые красные положили конец удаче Арне Слота и заставили «Энфилд» замолчать. Если вы к тому времени еще не упали».

THE LEADER: «Да, мы выиграли матч, но мне не понравилось, как мы пропустили эти два гола – мы не смогли контролировать игру, слишком много потерянных мячей... Если мы хотим выиграть АПЛ, нам нужно научиться контролировать игры, даже когда ведем 4 или 5 мячей, потому что все может случиться».