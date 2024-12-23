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Англия
23 декабря 2024, 01:51 | Обновлено 23 декабря 2024, 02:58
95
0

Арне СЛОТ: «Возможно, это было наше лучшее выступление в гостях»

Тренер «Ливерпуля» прокомментировал победу над «Тоттенхэмом»

23 декабря 2024, 01:51 | Обновлено 23 декабря 2024, 02:58
95
0
Арне СЛОТ: «Возможно, это было наше лучшее выступление в гостях»
Getty Images/Global Images Ukraine. Арне Слот

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот поделился мыслями после разгромной победы над «Тоттенхэмом» в 17-м туре Английской Премьер-лиги (6:3).

«До 60, 65 минут я действительно наслаждался тем, что видел. Конечно, нас поймали один раз на выносе мяча из глубины, и это немедленно привело к голу для «Тоттенхэма». Я был вполне доволен тем фактом, что мы забили три мяча до перерыва. Затем 4:1, 5:1, невероятная игра. Но затем вы также увидели, что независимо от того, насколько хороши игроки, если они думают, что им больше не нужно бегать, то в этой лиге, особенно против «Тоттенхэма», можно пропустить парочку мячей. Я был рад, что шестой гол был забит, честно говоря.

Выступление команды было очень хорошим — возможно, это было наше лучшее выступление в гостях, хотя мне очень понравилось то, что я видел против «Манчестер Юнайтед». Это было полное доминирование, и мы также много-много раз их переигрывали, так что это была очень хорошая выездная игра. Сегодня, помимо того, что мы забили шесть голов, я думаю, мы могли бы забить даже больше. Так всегда бывает, вы не забиваете каждый шанс, хотя «Тоттенхэм» почти это сделал, потому что первые три шанса были голевыми, я думаю, а затем четвертый, к счастью, не был реализован. Салах и Диас, они оба забили по два гола, возможно, те, которые выделяются тем, что забили два. Но я думаю, мы не отдали бы должное выступлению Доменику, если бы не назвали его, потому что, помимо его атак, которые он сделал сегодня, он еще был и без мяча, что также было важной частью нашего плана на игру, и это то, что он очень хорошо выполнил. Каждая подготовка к голу, я думаю, была связана с несколькими передачами. Так что не только те важны, кто забивают, но и те, кто помогают создавать.

Мы на вершине таблицы и это что-то значит. Вы знаете, так же хорошо, как я знаю об этом, потому что я выиграл лигу однажды и честно – ее тяжело выиграть. Вы должны продолжать идти, продолжать идти. Каждые три дня вы должны быть на вершине своей игры, каждую минуту игры. Вот почему так трудно выиграть, потому что не всегда легко играть на максимум каждые три или четыре дня», – ответил Слот.

К слову, в активе «Ливерпуля» 39 баллов, при этом коллектив оторвался от второй строчки на четыре пункта. Следующий матч подопечные Слота сыграют против «Лестера».

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Арне Слот Ливерпуль Тоттенхэм чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Тоттенхэм - Ливерпуль
Андрій Вітренко Источник: ФК Ливерпуль
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