Фаворит чуть не вылетел. ПСЖ лишь по пенальти прошел дальше в Кубке Франции

Топ-гранд «ПСЖ» с большим трудом прошел стадию 1/32 финала Кубка Франции.

Парижский клуб лишь в серии пенальти на выезде обыграл «Ланс» (1:1, пен 4:3).

М'Бала Нзола открыл счет для хозяев поля на 66-й минуте, но что гости из Парижа ответили точным ударом Гонсалу Рамуша.

В 1/16 финала «ПСЖ» встретится с командой «Эспали» из 5-го дивизиона Франции.

Кубок Франции. 1/32 финала, 22 декабря

Ланс – ПСЖ – 1:1 (пен. 3:4)

Голы: Нзола, 66 – Гонсалу Рамуш, 70

Серия пенальти: Франковски (1:0), Витинья (1:1), Сотока (2:1), Гонсалу Рамуш (2:2), Эль-Айнауи (3:2), Дембеле (3:3), Нзола (не забил), Баркола (3:4), Диуф (не забил)

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