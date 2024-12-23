Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Фаворит чуть не вылетел. ПСЖ лишь по пенальти прошел дальше в Кубке Франции
Кубок Франции
Ланс
22.12.2024 22:00 – FT 1 : 1
3 : 4 Серия пенальти Серия пенальти
ПСЖ
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
23 декабря 2024, 01:05 | Обновлено 23 декабря 2024, 01:18
80
0

Фаворит чуть не вылетел. ПСЖ лишь по пенальти прошел дальше в Кубке Франции

Одолев Ланс, далее ПСЖ встретится с командой Эспали из 5-го дивизиона

23 декабря 2024, 01:05 | Обновлено 23 декабря 2024, 01:18
80
0
Фаворит чуть не вылетел. ПСЖ лишь по пенальти прошел дальше в Кубке Франции
Getty Images/Global Images Ukraine

Топ-гранд «ПСЖ» с большим трудом прошел стадию 1/32 финала Кубка Франции.

Парижский клуб лишь в серии пенальти на выезде обыграл «Ланс» (1:1, пен 4:3).

М'Бала Нзола открыл счет для хозяев поля на 66-й минуте, но что гости из Парижа ответили точным ударом Гонсалу Рамуша.

В 1/16 финала «ПСЖ» встретится с командой «Эспали» из 5-го дивизиона Франции.

Кубок Франции. 1/32 финала, 22 декабря

Ланс – ПСЖ – 1:1 (пен. 3:4)

Голы: Нзола, 66 – Гонсалу Рамуш, 70

Серия пенальти: Франковски (1:0), Витинья (1:1), Сотока (2:1), Гонсалу Рамуш (2:2), Эль-Айнауи (3:2), Дембеле (3:3), Нзола (не забил), Баркола (3:4), Диуф (не забил)

Все результаты матчей 1/32 финала

По теме:
Кале - Страсбург - 0:3. Ассист от Соболя. Видео голов и обзор матча
Соболь отличился ассистом в победном матче Страсбурга в Кубке Франции
ФОТО. Соболь впервые в сезоне сыграет в стартовом составе Страсбурга
Кубок Франции по футболу Ланс ПСЖ М’Бала Нзола Гонсалу Рамуш серия пенальти
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Леннокс Льюис назвал единственный бой, который остался у Фьюри в боксе
Бокс | 22 декабря 2024, 10:15 6
Леннокс Льюис назвал единственный бой, который остался у Фьюри в боксе
Леннокс Льюис назвал единственный бой, который остался у Фьюри в боксе

Легенда бокса хочет увидеть мегафайт Джошуа – Фьюри

Лунин увидел два шедевра. Реал и Севилья выдали матч на 6 голов в Мадриде
Футбол | 22 декабря 2024, 19:14 9
Лунин увидел два шедевра. Реал и Севилья выдали матч на 6 голов в Мадриде
Лунин увидел два шедевра. Реал и Севилья выдали матч на 6 голов в Мадриде

Королевский клуб одержал победу 4:2 в 18-м туре, Андрей просидел на скамейке запасных

ИРАОЛА: «Забарный – особенный игрок, он сейчас на очень высоком уровне»
Футбол | 23.12.2024, 00:21
ИРАОЛА: «Забарный – особенный игрок, он сейчас на очень высоком уровне»
ИРАОЛА: «Забарный – особенный игрок, он сейчас на очень высоком уровне»
Легендарный Леннокс Льюис отреагировал на победу Усика против Фьюри
Бокс | 22.12.2024, 09:04
Легендарный Леннокс Льюис отреагировал на победу Усика против Фьюри
Легендарный Леннокс Льюис отреагировал на победу Усика против Фьюри
Нам повезло. Владимир Кличко обратился к Усику после победы над Фьюри
Бокс | 22.12.2024, 08:00
Нам повезло. Владимир Кличко обратился к Усику после победы над Фьюри
Нам повезло. Владимир Кличко обратился к Усику после победы над Фьюри
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Рома разгромила Парму. У Довбика гол и ассист, два пенальти в матче
ВИДЕО. Рома разгромила Парму. У Довбика гол и ассист, два пенальти в матче
22.12.2024, 15:23 13
Футбол
Александр Усик – Тайсон Фьюри 2. Прогноз и анонс на бой
Александр Усик – Тайсон Фьюри 2. Прогноз и анонс на бой
21.12.2024, 23:59 41
Бокс
Главные вопросы и ответы по делу Мудрика. Масштабное объяснение эксперта
Главные вопросы и ответы по делу Мудрика. Масштабное объяснение эксперта
21.12.2024, 12:50 12
Футбол
«Уволен утром». Фанаты отреагировали на поражение Сити от Астон Виллы
«Уволен утром». Фанаты отреагировали на поражение Сити от Астон Виллы
21.12.2024, 21:42 6
Футбол
Эдди Хирн назвал следующего соперника Фьюри после двух поражений Усику
Эдди Хирн назвал следующего соперника Фьюри после двух поражений Усику
22.12.2024, 07:02
Бокс
«Флик аут». Фанаты отреагировали на поражение Барселоны от Атлетико Мадрид
«Флик аут». Фанаты отреагировали на поражение Барселоны от Атлетико Мадрид
22.12.2024, 04:25 1
Футбол
Усик – Фьюри. Во сколько начнется бой? Известно время старта андеркарда
Усик – Фьюри. Во сколько начнется бой? Известно время старта андеркарда
21.12.2024, 08:20
Бокс
Просто закатил в сетку. Реакция фанов на игру Довбика в матче Рома – Парма
Просто закатил в сетку. Реакция фанов на игру Довбика в матче Рома – Парма
22.12.2024, 17:10 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем