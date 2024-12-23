Фаворит чуть не вылетел. ПСЖ лишь по пенальти прошел дальше в Кубке Франции
Одолев Ланс, далее ПСЖ встретится с командой Эспали из 5-го дивизиона
Топ-гранд «ПСЖ» с большим трудом прошел стадию 1/32 финала Кубка Франции.
Парижский клуб лишь в серии пенальти на выезде обыграл «Ланс» (1:1, пен 4:3).
М'Бала Нзола открыл счет для хозяев поля на 66-й минуте, но что гости из Парижа ответили точным ударом Гонсалу Рамуша.
В 1/16 финала «ПСЖ» встретится с командой «Эспали» из 5-го дивизиона Франции.
Кубок Франции. 1/32 финала, 22 декабря
Ланс – ПСЖ – 1:1 (пен. 3:4)
Голы: Нзола, 66 – Гонсалу Рамуш, 70
Серия пенальти: Франковски (1:0), Витинья (1:1), Сотока (2:1), Гонсалу Рамуш (2:2), Эль-Айнауи (3:2), Дембеле (3:3), Нзола (не забил), Баркола (3:4), Диуф (не забил)
Все результаты матчей 1/32 финала
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Легенда бокса хочет увидеть мегафайт Джошуа – Фьюри
Королевский клуб одержал победу 4:2 в 18-м туре, Андрей просидел на скамейке запасных