Анчелотти подчеркнул, чего не хватало команде в последнее время

Карло Анчелотти, тренер мадридского «Реала», проанализировал победу над «Севильей» со счетом 4:2 в 18-м туре Ла лиги, а также специалист подвел итоги футбольного года.

«Мы прояснили, чего нам не хватало: немного настроя, коллективной самоотдачи и немного больше бега. Мы снова стали хорошо играть. Два месяца после поражения от «Милана» были очень трудным временем для команды, потому что у нас было несколько сложных игр. Мбаппе, как и команда, снова стали хорошо играть. Мы завершили год уверенно, чтобы вернуться с энтузиазмом в 2025 году.

Что нам нужно? Первое – это отдых, и мы дали игрокам индивидуальную программу. Им нужно отдохнуть и хорошо провести время со своими семьями. Мы вернемся мотивированными. Мы должны быть готовы, потому что 3 января у нас игра с «Валенсией».

Оценка команды в этом году — выдающаяся, потому что мы выступили очень хорошо во всех аспектах. Прошлый сезон был фантастическим. И благодаря настрою игроков мы разобрались с ситуацией. Повторить прошлый сезон сложно, но мы постараемся, потому что в команде много качественных игроков».

Эволюция коллектива заключалась в оборонительной приверженности. Отсутствующие игроки, такие как Милитао, Карвахаль, Алаба и Менди, сделали свое дело. Мы попытались усилить наше качество. Мбаппе намного лучше, Беллингем начал забивать, а Родриго вернулся. Мы также очень хорошо выступили в атаке», – рассказал Анчелотти.