«Мозговой штурм». Заневска рассказала, как Костюк готовится к новому сезону

Тренер первой ракетки Украины Марты Костюк Сандра Заневска рассказала, как они готовятся к новому сезону:

«Межсезонье – это время, когда мы делаем всю работу на следующий сезон. Нам обеим повезло, ведь у Марты было достаточно свободного времени, и потом мы как бы плавно перешли к предсезонной подготовке. Начали с фитнес-тренировок, а сейчас уже немного больше занимаемся теннисом. Поэтому ждем начала нового сезона и первых матчей.

Я думаю, что план на межсезонье у каждого игрока индивидуально свой. Но в целом все сводится к тому, что работало в этом году, а что – нет, чего мы хотим достичь в новом сезоне и что нам для этого надо сделать. Перед началом предсезонной подготовки проводится такой «мозговой штурм», в котором участвует вся команда, включая тренера по физической подготовке и физиотерапевта. Мы должны увидеть, что надо сделать, чтобы перевести Марту на следующий уровень. И после того, как такой план составлен, мы его выполняем.

Самое важное, чтобы игрок был здоровым и хорошо отдохнул перед началом тренировочного блока. Потому что порой так бывает, и именно такая ситуация у ребят в АТР, у которых сезон настолько длинный. Я даже не могу представить... Выглядит так, будто у них есть всего пару выходных и они сразу же возвращаются к теннису. Поэтому нам повезло, что у Марты было время, чтобы отдохнуть не только физически, но и морально. И она была рада вернуться к тренировкам и даже немного соскучилась по теннису. И именно этого ты хочешь от игрока – чтобы он немного соскучился по игре перед началом следующего сезона».

Костюк откроет 2025 год на турнире WTA 500 в Брисбене. После она выступит на соревнованиях идентичной категории в Аделаиде, после чего отправится на Asutralian Open.