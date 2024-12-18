ФОТО. Дочь Суркиса показала сына. Первые снимки внука президента Динамо
Яна Суркис поделилась фото сына
Дочь президента киевского «Динамо» Игоря Суркиса – Яна Суркис – опубликовала первые снимки сына.
«Раньше этот день я ждала из-за своего дня рождения. Сегодня появился на свет мой и @krisbilovar4 смысл жизни! Наш Сашка, добро пожаловать в этот мир 💙», – написала счастливая Яна Суркис в Instagram.
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Дочь Суркиса родила сына Александра 17 декабря – в свой день рождения, сделав Игоря Суркиса дедушкой.
Кристиан Биловар отреагировал на этот пост сердечками и полным восторгом:
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