ФОТО. Дочь Суркиса показала сына. Первые снимки внука президента Динамо

Дочь президента киевского «Динамо» Игоря Суркиса – Яна Суркис – опубликовала первые снимки сына.

«Раньше этот день я ждала из-за своего дня рождения. Сегодня появился на свет мой и @krisbilovar4 смысл жизни! Наш Сашка, добро пожаловать в этот мир 💙», – написала счастливая Яна Суркис в Instagram.

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Дочь Суркиса родила сына Александра 17 декабря – в свой день рождения, сделав Игоря Суркиса дедушкой.

Кристиан Биловар отреагировал на этот пост сердечками и полным восторгом: