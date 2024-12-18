Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Дочь Суркиса показала сына. Первые снимки внука президента Динамо
Другие новости
18 декабря 2024, 23:51 | Обновлено 19 декабря 2024, 00:59
1189
0

ФОТО. Дочь Суркиса показала сына. Первые снимки внука президента Динамо

Яна Суркис поделилась фото сына

18 декабря 2024, 23:51 | Обновлено 19 декабря 2024, 00:59
1189
0
ФОТО. Дочь Суркиса показала сына. Первые снимки внука президента Динамо
Instagram. Яна Суркис с сыном

Дочь президента киевского «Динамо» Игоря СуркисаЯна Суркис – опубликовала первые снимки сына.

«Раньше этот день я ждала из-за своего дня рождения. Сегодня появился на свет мой и @krisbilovar4 смысл жизни! Наш Сашка, добро пожаловать в этот мир 💙», – написала счастливая Яна Суркис в Instagram.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Дочь Суркиса родила сына Александра 17 декабря – в свой день рождения, сделав Игоря Суркиса дедушкой.

Кристиан Биловар отреагировал на этот пост сердечками и полным восторгом:

По теме:
ФОТО. В семье Ильи Забарного пополнение. Первые счастливые снимки
ФОТО. Жена футболиста Челси потешила необычной пижамой. Это нужно видеть
ФОТО. Эскорт-сайт хочет подписать Поль Погба. Сумасшедшее предложение
фото lifestyle Яна Суркис Игорь Суркис Динамо Киев Кристиан Биловар
Артем Діхтяренко Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Большое возвращение: Григорчук возглавил команду УПЛ
Футбол | 18 декабря 2024, 20:33 16
ОФИЦИАЛЬНО. Большое возвращение: Григорчук возглавил команду УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Большое возвращение: Григорчук возглавил команду УПЛ

Роман Григорчук снова будет работать в Украине

При чем тут борода? Фьюри не допустят до боя, если он не выполнит условие
Бокс | 18 декабря 2024, 11:27 4
При чем тут борода? Фьюри не допустят до боя, если он не выполнит условие
При чем тут борода? Фьюри не допустят до боя, если он не выполнит условие

Реванш с Александром Усиком должен состояться 21 декабря

Усик высказался о возвращении Ломаченко в бокс и мегафайте против Дэвиса
Бокс | 18.12.2024, 08:57
Усик высказался о возвращении Ломаченко в бокс и мегафайте против Дэвиса
Усик высказался о возвращении Ломаченко в бокс и мегафайте против Дэвиса
Вильярреал против Райо, Эспаньол с Валенсией. Два боевых матча в Ла Лиге
Футбол | 19.12.2024, 00:37
Вильярреал против Райо, Эспаньол с Валенсией. Два боевых матча в Ла Лиге
Вильярреал против Райо, Эспаньол с Валенсией. Два боевых матча в Ла Лиге
«Впереди великие планы». Легенда Динамо покинул пост главного тренера
Футбол | 18.12.2024, 07:26
«Впереди великие планы». Легенда Динамо покинул пост главного тренера
«Впереди великие планы». Легенда Динамо покинул пост главного тренера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Конец карьеры? Известно, на сколько лет могут забанить Мудрика за допинг
Конец карьеры? Известно, на сколько лет могут забанить Мудрика за допинг
17.12.2024, 06:50 25
Футбол
Звезда сборной Украины сдал положительный допинг-тест. Будет долгий бан?
Звезда сборной Украины сдал положительный допинг-тест. Будет долгий бан?
17.12.2024, 01:09 344
Футбол
Мудрик имел, кроме проваленного теста, другие проблемы. Известны детали
Мудрик имел, кроме проваленного теста, другие проблемы. Известны детали
17.12.2024, 16:43 26
Футбол
«Я не мой брат, не могу...». Кличко рассказал, когда вернется на ринг
«Я не мой брат, не могу...». Кличко рассказал, когда вернется на ринг
17.12.2024, 19:53 3
Бокс
«Угасает, его накатывают». Чисора назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Угасает, его накатывают». Чисора назвал победителя реванша Усик – Фьюри
18.12.2024, 08:32 5
Бокс
«Это конец». Экс-владелец клуба АПЛ объяснил, почему у Мудрика проблемы
«Это конец». Экс-владелец клуба АПЛ объяснил, почему у Мудрика проблемы
17.12.2024, 17:43 13
Футбол
Важная победа над конкурентом. Сборная Украины обыграла Румынию
Важная победа над конкурентом. Сборная Украины обыграла Румынию
17.12.2024, 20:35 15
Футзал
Известно, какой препарат принял Мудрик и провалил тест на допинг
Известно, какой препарат принял Мудрик и провалил тест на допинг
17.12.2024, 11:21 45
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем