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  4. Отыграл весь матч. Известна оценка Ярмолюка за поражение от Ньюкасла
Кубок английской лиги
19 декабря 2024, 00:38 |
125
0

Отыграл весь матч. Известна оценка Ярмолюка за поражение от Ньюкасла

Матч закончился со счетом 3:1 в пользу сорок

19 декабря 2024, 00:38 |
125
0
Отыграл весь матч. Известна оценка Ярмолюка за поражение от Ньюкасла
Getty Images/Global Images Ukraine

18 декабря состоялся матч 1/4 финала Кубка английской лиги между «Ньюкаслом» и «Брентфордом».

Игра прошла на «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасле.

Матч закончился со счетом 3:1 в пользу хозяев. Украинский полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк провел на поле весь матч. Украинец не отметился результативными действиями. Статистический портал WhoScored оценил игру Егора в 6.5 баллов.

Лучшим игроком был признан полузащитник «Ньюкасла», который отметился дублем в матче, Сандро Тонали (8.7).

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Егор Ярмолюк Брентфорд Ньюкасл Кубок английской лиги по футболу оценки Сандро Тонали WhoScored
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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