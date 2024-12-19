Кубок английской лиги19 декабря 2024, 00:38 |
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Отыграл весь матч. Известна оценка Ярмолюка за поражение от Ньюкасла
Матч закончился со счетом 3:1 в пользу сорок
19 декабря 2024, 00:38 |
125
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18 декабря состоялся матч 1/4 финала Кубка английской лиги между «Ньюкаслом» и «Брентфордом».
Игра прошла на «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасле.
Матч закончился со счетом 3:1 в пользу хозяев. Украинский полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк провел на поле весь матч. Украинец не отметился результативными действиями. Статистический портал WhoScored оценил игру Егора в 6.5 баллов.
Лучшим игроком был признан полузащитник «Ньюкасла», который отметился дублем в матче, Сандро Тонали (8.7).
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