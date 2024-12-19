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Чемпионат Испании
Вильярреал
18.12.2024 22:30 – FT 1 : 1
Райо Вальекано
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Испания
19 декабря 2024, 01:07 | Обновлено 19 декабря 2024, 01:11
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Вильярреал – Райо Вальекано – 1:1. Удаление в начале матча. Видео голов

Смотрите видеообзор перенесенного матча 12-го тура Ла Лиги

19 декабря 2024, 01:07 | Обновлено 19 декабря 2024, 01:11
10
0
Вильярреал – Райо Вальекано – 1:1. Удаление в начале матча. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 18 декабря в рамках перенесенного матча 12-го тура Ла Лиги прошел матч между командами «Вильярреал» и «Райо Вальекано».

Поединок проходил на стадионе «Керамика» в Вильярреале. Игра завершилась ничьей со счётом 1:1.

Ла Лига. 12 тур. 18 декабря

«Вильярреал» – «Райо Вальекано» – 1:1

Голы: Перес, 45+1 – Гарсия, 20

Удаление: Камбвала, 32

Видеообзор матча:

События матча

45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Айосе Перес Гуттьерес (Вильярреал).
32’
Willy Kambwala (Вильярреал) получает красную карточку.
20’
ГОЛ ! Мяч забил Альваро Гарсия (Райо Вальекано).
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Вильярреал Райо Вальекано Ла Лига чемпионат Испании по футболу видео голов и обзор
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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