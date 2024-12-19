18.12.2024 22:30 – FT 1 : 1
Испания19 декабря 2024, 01:07 | Обновлено 19 декабря 2024, 01:11
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Вильярреал – Райо Вальекано – 1:1. Удаление в начале матча. Видео голов
Смотрите видеообзор перенесенного матча 12-го тура Ла Лиги
19 декабря 2024, 01:07 | Обновлено 19 декабря 2024, 01:11
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Вечером 18 декабря в рамках перенесенного матча 12-го тура Ла Лиги прошел матч между командами «Вильярреал» и «Райо Вальекано».
Поединок проходил на стадионе «Керамика» в Вильярреале. Игра завершилась ничьей со счётом 1:1.
Ла Лига. 12 тур. 18 декабря
«Вильярреал» – «Райо Вальекано» – 1:1
Голы: Перес, 45+1 – Гарсия, 20
Удаление: Камбвала, 32
Видеообзор матча:
События матча
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Айосе Перес Гуттьерес (Вильярреал).
32’
Willy Kambwala (Вильярреал) получает красную карточку.
20’
ГОЛ ! Мяч забил Альваро Гарсия (Райо Вальекано).
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