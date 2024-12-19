Вечером 18 декабря в рамках перенесенного матча 12-го тура Ла Лиги прошел матч между командами «Вильярреал» и «Райо Вальекано».

Поединок проходил на стадионе «Керамика» в Вильярреале. Игра завершилась ничьей со счётом 1:1.

Ла Лига. 12 тур. 18 декабря

«Вильярреал» – «Райо Вальекано» – 1:1

Голы: Перес, 45+1 – Гарсия, 20

Удаление: Камбвала, 32

Видеообзор матча: