Санкт-Пельтен (Ж) – Хаммарбю (Ж) – 1:2. Два мяча за 2 минуты. Видео голов

18 декабря в рамках 6-го тура Лиги чемпионов среди женщин состоялся матч между командами «Санкт-Пельтен» и «Хаммарбю».

«Хаммарбю» выиграл у соперниц со счётом 2:1 на стадионе «Дженерали Арена» в Вене. «Хаммарбю» сейчас занимает 3-е место в группе D с 6 очками и не имеет шансов выйти из группы. У команды «Санкт-Пельтен» 0 очков.

Лига чемпионов среди женщин. 6-й тур. 18 декабря

«Санкт-Пельтен» – «Хаммарбю» – 1:2

Голы: Дубцова, 83 – Танберг 20, Блакстад, 22

Видеообзор матча: