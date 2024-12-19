Лига чемпионов19 декабря 2024, 00:05 | Обновлено 19 декабря 2024, 00:55
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Санкт-Пельтен (Ж) – Хаммарбю (Ж) – 1:2. Два мяча за 2 минуты. Видео голов
Смотрите видеообзор матча Лиги чемпионов среди женщин
19 декабря 2024, 00:05 | Обновлено 19 декабря 2024, 00:55
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18 декабря в рамках 6-го тура Лиги чемпионов среди женщин состоялся матч между командами «Санкт-Пельтен» и «Хаммарбю».
«Хаммарбю» выиграл у соперниц со счётом 2:1 на стадионе «Дженерали Арена» в Вене. «Хаммарбю» сейчас занимает 3-е место в группе D с 6 очками и не имеет шансов выйти из группы. У команды «Санкт-Пельтен» 0 очков.
Лига чемпионов среди женщин. 6-й тур. 18 декабря
«Санкт-Пельтен» – «Хаммарбю» – 1:2
Голы: Дубцова, 83 – Танберг 20, Блакстад, 22
Видеообзор матча:
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