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ФИФА внесла изменения в правила регистрации украинских игроков за границей

Игрокам из Украины можно будет регистрироваться в других клубах

  • 16.03.2022 23:36
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ФИФА внесла изменения в правила регистрации украинских игроков за границей
© ФИФА

Последние события в Украине привели к необходимости в дополнительных разъяснениях по поводу регистрации игроков из нашего государства в клубах других футбольных ассоциаций. Еще 7 марта Бюро Совета ФИФА решило внести временные изменения в Регламент ФИФА по статусу и трансферу футболистов, чтобы обеспечить срочную юридическую определенность и ясность ряда нормативных вопросов, связанных с Украиной.
 
Соответственно, сегодня Бюро Совета ФИФА приняло решение внести изменения в Приложение 7 Регламента ФИФА по статусу и трансферу футболистов, чтобы предоставить игрокам из Украины возможность регистрации, если они смогут покинуть государство в соответствии с действующими правилами пограничного перемещения граждан. Об этом сообщил официальный сайт ФИФА.
 
Таким образом, в Приложении 7 теперь четко объясняется, что игрокам из Украины может быть разрешено регистрироваться в другом клубе, даже если период регистрации в представляемой им футбольной ассоциации завершен. Кроме того, новые поправки указывают, что иностранные клубы имеют право регистрировать максимум двух профессиональных игроков, воспользовавшихся исключениями, предусмотренными в Приложении 7.
 
В пояснение к Приложению 7 также были внесены необходимые поправки, обеспечивающие ясность и точность формулировок.
 
ФИФА продолжит внимательно следить за ситуацией в Украине и гарантирует, что нормативная база организации и в дальнейшем будет отражать любые необходимые изменения.
 
Международная федерация футбола также продолжает осуждать применение силы россией в Украине и призвать к скорейшему прекращению боевых действий и возвращению мира.
 

Источник — Украинская ассоциация футбола

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