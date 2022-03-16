ФИФА внесла изменения в правила регистрации украинских игроков за границей

Последние события в Украине привели к необходимости в дополнительных разъяснениях по поводу регистрации игроков из нашего государства в клубах других футбольных ассоциаций. Еще 7 марта Бюро Совета ФИФА решило внести временные изменения в Регламент ФИФА по статусу и трансферу футболистов, чтобы обеспечить срочную юридическую определенность и ясность ряда нормативных вопросов, связанных с Украиной.



Соответственно, сегодня Бюро Совета ФИФА приняло решение внести изменения в Приложение 7 Регламента ФИФА по статусу и трансферу футболистов, чтобы предоставить игрокам из Украины возможность регистрации, если они смогут покинуть государство в соответствии с действующими правилами пограничного перемещения граждан. Об этом сообщил официальный сайт ФИФА.



Таким образом, в Приложении 7 теперь четко объясняется, что игрокам из Украины может быть разрешено регистрироваться в другом клубе, даже если период регистрации в представляемой им футбольной ассоциации завершен. Кроме того, новые поправки указывают, что иностранные клубы имеют право регистрировать максимум двух профессиональных игроков, воспользовавшихся исключениями, предусмотренными в Приложении 7.



В пояснение к Приложению 7 также были внесены необходимые поправки, обеспечивающие ясность и точность формулировок.



ФИФА продолжит внимательно следить за ситуацией в Украине и гарантирует, что нормативная база организации и в дальнейшем будет отражать любые необходимые изменения.



Международная федерация футбола также продолжает осуждать применение силы россией в Украине и призвать к скорейшему прекращению боевых действий и возвращению мира.

