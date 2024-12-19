ФОТО. В семье Ильи Забарного пополнение. Первые счастливые снимки

Жена защитника сборной Украины и «Борнмута» Ильи Забарного, Ангелина, презентовала нового члена семьи.

«И самая главная новость, в нашем семье пополнение», – сообщила красавица в сторис.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

«Добро пожаловать в семью, Рики», – приветствовала щенка породы кане-корсо Ангелина.

Также жена Забарного пошутила относительно не совсем радужного приёма со стороны кота Снежусика.

Стоит отметить, что кане-корсо относится к крупным породам собак.