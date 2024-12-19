Другие новости19 декабря 2024, 00:25 |
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ФОТО. В семье Ильи Забарного пополнение. Первые счастливые снимки
Ангелина Забарная поделилась радостной новостью
19 декабря 2024, 00:25 |
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Жена защитника сборной Украины и «Борнмута» Ильи Забарного, Ангелина, презентовала нового члена семьи.
«И самая главная новость, в нашем семье пополнение», – сообщила красавица в сторис.
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«Добро пожаловать в семью, Рики», – приветствовала щенка породы кане-корсо Ангелина.
Также жена Забарного пошутила относительно не совсем радужного приёма со стороны кота Снежусика.
Стоит отметить, что кане-корсо относится к крупным породам собак.
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