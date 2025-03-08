Вратарь киевского Динамо продолжит карьеру в болгарском клубе

Вратарь киевского «Динамо» Юрий Авраменко продолжит карьеру в болгарском ЦСКА 1948 – об этом сообщил клуб в социальных сетях.

Детали трансфера и срок действия контракта не сообщается. 20-летний голкипер является воспитанником украинского клуба, ранее выступал за команды U-17 и U-19.

«Авраменко присоединился к нашему клубу. Молодой вратарь перешел из украинского гранда «Динамо» (Киев) и готов показать весь свой потенциал в красной футболке. Имеет отличные навыки, рефлексы и стабильность. С ростом два метра он усилит конкуренцию среди вратарей», – сообщил ЦСКА 1948.

Болгарский клуб занимает десятое место в чемпионате, набрав 28 баллов. Чтобы побороться за Лигу конференций, необходимо занять место не ниже восьмого, на котором идет «Спартак» (35 очков).