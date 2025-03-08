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  4. Главный тренер одного из лидеров УПЛ покинет клуб после окончания сезона
Украина. Премьер лига
08 марта 2025, 14:15 |
1230
7

Главный тренер одного из лидеров УПЛ покинет клуб после окончания сезона

Финансовые возможности «Александрии» не позволяют удержать Руслана Ротаня

08 марта 2025, 14:15 |
1230
7
Главный тренер одного из лидеров УПЛ покинет клуб после окончания сезона
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Ротань

Главный тренер «Александрии» Руслан Ротань покинет клуб после окончания текущего сезона Украинской Премьер-лиги. Контракт специалиста заканчивается 30 июня, а финансовые возможности команды не позволяют предложить наставнику новую сделку.

Сообщается, что на Ротаня есть три претендента – киевское «Динамо», житомирское «Полесье» и харьковский «Металлист 1925». Украинский специалист возглавит столичный клуб только в том случае, если нынешний наставник Александр Шовковский не сможет победить в чемпионате.

Ротань возглавил «Александрию» в 2022 году, в текущем сезоне клуб продолжает бороться за чемпионство, набрав 44 балла. Отставание от лидера – «Динамо» – составляет шесть пунктов.

Ранее сообщалось, что Ротань прокомментировал результат своих подопечных в матче с донецким «Шахтером» (0:3).

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Александрия Руслан Ротань назначение тренера отставка
Николай Титюк Источник
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Комментарии 7
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apepa
Калюжный автоцепом за собой тянет летом Ротаня в М-1925...
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0
Falko
Боже, яка маячня ( На лівому, навіть не спортивному ресурсі, який Микола Титюк навіть побоявся засвітити, хлопчик під пиво вирішив пофантазувати і вивалив АНАЛєс (за який йому, можливо, і заплатили). Без жодного факту, інсайдів тощо. І цей паркан Спорти, які, начебто, самі мають бути джерелом спортивних думок, радо тягнуть собі, навіть не замислюючись про вміст - аби було.
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0
Gargantua81
скорее всего в 1925
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0
kluchka_vova
він динамо не потрібен.. якщо і приглашать то лучше шацького..
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0
Night Watch
Поедет у Будапешт)
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0
Victor673256ua
Навряд чи Ротань піде в Металіст 1925, якщо команда не вийде в УПЛ. Хоча, хто зна..
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0
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