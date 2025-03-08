Главный тренер одного из лидеров УПЛ покинет клуб после окончания сезона

Главный тренер «Александрии» Руслан Ротань покинет клуб после окончания текущего сезона Украинской Премьер-лиги. Контракт специалиста заканчивается 30 июня, а финансовые возможности команды не позволяют предложить наставнику новую сделку.

Сообщается, что на Ротаня есть три претендента – киевское «Динамо», житомирское «Полесье» и харьковский «Металлист 1925». Украинский специалист возглавит столичный клуб только в том случае, если нынешний наставник Александр Шовковский не сможет победить в чемпионате.

Ротань возглавил «Александрию» в 2022 году, в текущем сезоне клуб продолжает бороться за чемпионство, набрав 44 балла. Отставание от лидера – «Динамо» – составляет шесть пунктов.

Ранее сообщалось, что Ротань прокомментировал результат своих подопечных в матче с донецким «Шахтером» (0:3).