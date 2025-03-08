Главный тренер одного из лидеров УПЛ покинет клуб после окончания сезона
Финансовые возможности «Александрии» не позволяют удержать Руслана Ротаня
Главный тренер «Александрии» Руслан Ротань покинет клуб после окончания текущего сезона Украинской Премьер-лиги. Контракт специалиста заканчивается 30 июня, а финансовые возможности команды не позволяют предложить наставнику новую сделку.
Сообщается, что на Ротаня есть три претендента – киевское «Динамо», житомирское «Полесье» и харьковский «Металлист 1925». Украинский специалист возглавит столичный клуб только в том случае, если нынешний наставник Александр Шовковский не сможет победить в чемпионате.
Ротань возглавил «Александрию» в 2022 году, в текущем сезоне клуб продолжает бороться за чемпионство, набрав 44 балла. Отставание от лидера – «Динамо» – составляет шесть пунктов.
Ранее сообщалось, что Ротань прокомментировал результат своих подопечных в матче с донецким «Шахтером» (0:3).
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