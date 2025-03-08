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  4. Президент ЮКСА прокомментировал трансфер сына легендарного Ромарио
Украина. Первая лига
08 марта 2025, 15:15 |
486
0

Президент ЮКСА прокомментировал трансфер сына легендарного Ромарио

Сергей Лесник подтвердил переход бразильского нападающего Ромариньо

08 марта 2025, 15:15 |
486
0
Президент ЮКСА прокомментировал трансфер сына легендарного Ромарио
ФК Америка. Ромариньо

Президент клуба Первой лиги ЮКСА Сергей Лесник прокомментировал трансфер 31-летнего нападающего Ромариньо, который является сыном легендарного бразильца Ромарио:

«В команді скоро будуть кілька бразильських легіонерів. Ну й тримайте офіційну інформацію, яку ви, певно, вже зустрічали в різноманітних пабліках. Бразильський нападник Ромаріньо, син легендарного Ромаріо, вже з нами. З ним підписано повноцінний контракт. Втягується поволі в тренувальний процес.

Ще двох бразильців чекаємо. Їх прізвища поки не називатиму, але скажу, що це буде ще один форвард та вінгер-універсал, який однаково добре може зіграти, як праворуч, так і ліворуч.

Нам дуже допоміг агент Пабло Буено, з яким ми співпрацюємо. Також нам посприяло і Бразильське посольство в Україні, з яким ми маємо певну співпрацю, не пов’язану з футболом. Займаємося вирішенням деяких гуманітарних питань. Та й, без зайвої скромності скажу, що в Бразилії нас вже трошки знають. Ми маємо певні хороші відгуки, рекомендації. Нам довіряють», – рассказал Лесник.

Ромариньо выступал в составе бразильского клуба «Америка», подробности трансфера игрока не сообщаются.

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Николай Титюк Источник: Украинский футбол
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