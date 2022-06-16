Бельгийский клуб арендовал защитника донецкого Шахтера

Бельгийский клуб «Зюлте-Варегем» арендовали у донецкого «Шахтера» до конца следующего сезона Александра Драмбаева.

21-летний левый защитник в прошлом сезоне защищал цвета «Мариуполя», сыграл 15 матчей, отдал одну результативную передачу.

Драмбаев – воспитанник запорожского «Металлурга», в 2018 году перешел в молодежную академию «Шахтера».

«Зюлте-Варегем» в прошлом сезоне боролся за сохранение прописки в элитном дивизионе Бельгии, цель была достигнута.