Бельгийский клуб арендовал защитника донецкого Шахтера
Александр Драмбаев продолжит карьеру в «Зюлте-Варегеме»
Бельгийский клуб «Зюлте-Варегем» арендовали у донецкого «Шахтера» до конца следующего сезона Александра Драмбаева.
21-летний левый защитник в прошлом сезоне защищал цвета «Мариуполя», сыграл 15 матчей, отдал одну результативную передачу.
Драмбаев – воспитанник запорожского «Металлурга», в 2018 году перешел в молодежную академию «Шахтера».
«Зюлте-Варегем» в прошлом сезоне боролся за сохранение прописки в элитном дивизионе Бельгии, цель была достигнута.
Welkom Oleksandr! 🤩— SV Zulte Waregem (@ESSEVEELIVE) June 16, 2022
📲 Meer op https://t.co/KUBGpeUYs7 #Trotseboer pic.twitter.com/xSZ39VEzeA
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