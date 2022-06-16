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Бельгия
16 июня 2022, 14:20 | Обновлено 16 июня 2022, 14:28
1275
0

Бельгийский клуб арендовал защитника донецкого Шахтера

Александр Драмбаев продолжит карьеру в «Зюлте-Варегеме»

16 июня 2022, 14:20 | Обновлено 16 июня 2022, 14:28
1275
0
Бельгийский клуб арендовал защитника донецкого Шахтера
ФК Мариуполь. Александр Драмбаев

Бельгийский клуб «Зюлте-Варегем» арендовали у донецкого «Шахтера» до конца следующего сезона Александра Драмбаева.

21-летний левый защитник в прошлом сезоне защищал цвета «Мариуполя», сыграл 15 матчей, отдал одну результативную передачу.

Драмбаев – воспитанник запорожского «Металлурга», в 2018 году перешел в молодежную академию «Шахтера».

«Зюлте-Варегем» в прошлом сезоне боролся за сохранение прописки в элитном дивизионе Бельгии, цель была достигнута.

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Зюлте-Варегем Александр Драмбаев Шахтер Донецк Мариуполь трансферы УПЛ
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Источник ФК Зюлте-Варегем
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